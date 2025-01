Starr anunciou que Peter Hirs foi nomeado diretor financeiro (CFO) da empresa, a partir de 13 de janeiro, sucedendo Howard I. Smith, que está se aposentando após mais de 40 anos na Starr e entidades relacionadas.

Hirs traz experiência significativa em finanças e seguros para a Starr, tendo passado os últimos 20 anos em uma seguradora global, onde gerenciou equipes financeiras regionais em todo o mundo e liderou atividades de fusões e aquisições. Em sua nova função, Hirs supervisionará as operações financeiras globais da organização. Ele está baseado na sede da Starr em Nova York.

Smith liderou as operações financeiras da Starr desde 2005, quando Maurice R. “Hank” Greenberg, presidente emérito da Starr, restabeleceu a Starr como uma organização independente de investimentos e seguros, e trabalhou em estreita colaboração com Hank antes disso, juntando-se a ele pela primeira vez em 1984.

“Peter será um parceiro essencial para atingir nossas ambições globais”, disse o presidente e co-CEO da Starr, Jeff Greenberg. “Além de sua excelente experiência em finanças, ele demonstrou que está alinhado com nossa cultura e valores. Agradecemos a Howie por suas muitas contribuições e damos as boas-vindas a Peter na Starr.”

Sobre a Starr

Starr é um nome comercial para as empresas de seguros operacionais e assistência em viagens e subsidiárias da Starr International Company, Inc. e para o negócio de investimentos da C. V. Starr & Co., Inc. e suas subsidiárias. A Starr é uma organização líder em seguros e investimentos com presença em seis continentes. Por meio de suas empresas de seguros operacionais, a Starr fornece produtos de seguros de propriedade, acidentes e saúde, bem como uma gama de coberturas especializadas, incluindo seguros de aviação, marítimos, de energia e de excesso de acidentes. As subsidiárias da empresa de seguros da Starr domiciliadas nos EUA, Bermudas, China, Hong Kong, Malta, Cingapura, Suíça e Reino Unido têm cada uma uma classificação A.M. Best de "A" (Excelente). O sindicato Lloyd's da Starr tem uma classificação Standard & Poor's de "A+" (Forte).

