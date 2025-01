A Bynder, líder global em ativos digitais empresariais (DAM) com tecnologia de IA, está exibindo suas últimas inovações de IA na feira da Federação Nacional do Varejo (NRF) dos EUA, em Nova York. Essas inovações mais recentes se baseiam no já amplo conjunto de recursos de IA da empresa, para ajudar a capacitar marcas globais a impulsionar experiências de conteúdo personalizadas.

Durante o evento, a Bynder revelou sua funcionalidade de busca em linguagem natural que ajudará os usuários de DAM a encontrar imagens de modo rápido, simplesmente descrevendo-as em todos os principais idiomas. A Bynder já tem mais de 500 clientes alavancando seus recursos existentes de busca de IA, como busca por similaridade, texto em imagem e reconhecimento facial.

Além disso, a Bynder lançou seu Duplicate Image Finder de última geração, que ajuda a organizar e manter os DAM de uma marca detectando e removendo imagens duplicadas com o toque de um botão. Agora, esse recurso aprimorado é assistido por IA para detectar imagens duplicadas exatas com maior precisão e permitir que os administradores as excluam facilmente dos DAM.

Para varejistas que incluem conteúdo de vídeo em sua estratégia omnicanal, a Bynder também apresentou suas últimas inovações para sua comprovada solução tecnológica CX Omnichannel, que agora fornece streaming adaptável diretamente dos DAM, com suporte para legendas ocultas e medição e análise de desempenho.

Com os DAM como sistema de registro, esses novos recursos, juntamente com o amplo conjunto de recursos de IA generativa já disponíveis na plataforma Bynder, permitem que os varejistas ofereçam experiências de conteúdo excepcionais em escala em vários canais de comércio eletrônico em todo o mundo, aumentando as conversões, acelerando os resultados comerciais e adicionando mais eficiência e precisão às suas metas de marketing.

Murat Akyol, vice-presidente de produtos da Bynder, disse: “Para marcas que precisam entregar conteúdo em várias plataformas de comércio eletrônico, a solução completa da Bynder pode transformar, otimizar e proporcionar experiências de conteúdo direcionadas com base no canal e no público automaticamente. Isso, por sua vez, aumenta o retorno sobre o investimento, enquanto garante a consistência da marca, melhora o desempenho do site e aumenta as conversões para sites de comércio eletrônico.

“Uma plataforma como a Bynder reúne uma abordagem unificada quando se trata de gerenciamento de ativos e entrega de ativos digitalmente. Com nossas novas funcionalidades de IA, os varejistas podem criar mais eficiências em suas estratégias e equipes de marketing, enquanto aumentam o engajamento ao criar experiências de conteúdo direcionadas em vários pontos de contato digitais diferentes.”

Para obter mais informações sobre esses novos recursos de IA da Bynder, acesse www.bynder.com

