A Lenovo apresentou hoje três novas soluções de varejo que combinam o melhor das tecnologias de robótica e inteligência artificial. Apresentadas na NRF 2025, na cidade de Nova York, cada solução foi testada em campo e comprovada em ambientes comerciais.

O Lenovo Retail Content Management Services permite que os varejistas criem, programem e exibam conteúdo digital nas telas de toda a loja, simplificando o gerenciamento de conteúdo multimídia e permitindo atualizações em tempo real e mensagens direcionadas para aumentar a conscientização, o interesse e as vendas incrementais. A solução completa inclui todo o hardware e software necessários e pode ser implantada, mantida e gerenciada em vários locais em todas as partes do mundo.

Uma importante cadeia de alimentos e bebidas implantou esse serviço de gerenciamento de conteúdo em mais de 100 lojas e obteve uma economia substancial de custos com campanhas promocionais gerenciadas dinamicamente, redução do uso de materiais de marketing em papel e redução da mão de obra necessária para gerenciar campanhas e dispositivos.

O Lenovo Retail Robotics with Yunji oferece entregas automatizadas e independentes de alimentos, suprimentos para hóspedes, serviços de quarto e pequenos pacotes para clientes em hotéis e shopping centers. Ao integrar software e serviços com robôs modulares, a solução visa aumentar a satisfação do cliente, melhorar a eficiência logística e permitir um gerenciamento de recursos mais inteligente.

Esse é um avanço em relação aos robôs de varejo tradicionais de três maneiras. Em primeiro lugar, o design modular do robô permite a fácil personalização para uma ampla gama de aplicações, ao contrário de outros robôs que ficam presosàexecução de uma única tarefa. Em segundo lugar, a IA, a navegação e o reconhecimento de visão permitem interações de alta qualidade com os clientes que, combinadas com tempos de entrega reduzidos, possibilitam maior satisfação do cliente. Em terceiro lugar, ele coleta dados enquanto trabalha, possibilitando um ciclo de feedback orientado por IA que pode ser integradoàcadeia de suprimentos, ao atendimento ao cliente e às plataformas de tomada de decisões de merchandising.

A solução de robótica, lançada em parceria com a Yunji Technology, foi comprovada em ambientes reais. Implantada em um hotel de 400 quartos, por exemplo, ela atendeu a mais de 90% das solicitações dos hóspedes e dos serviços de entrega, o que economizou muito em mão de obra e tempo, além de aumentar a receita de vendas em 20%. As soluções de robótica da Yunji também estão sendo implementadas atualmente por mais de 30.000 hotéis, incluindo os da Hilton Hotels & Resorts, Huazhu Group, InterContinental Hotels Group, Jinjiang Group e Marriott Hotels & Resorts.

“Embora haja muito entusiasmo em torno da IA e de outras tecnologias, os exemplos de implementação em soluções práticas que geram resultados de negócios mensuráveis são muito mais raros”, disse Lawrence Yu, gerente-geral de Soluções Globais para Varejo da Lenovo. “Os varejistas de hoje nunca enfrentaram desafios tão grandes e nunca precisaram tanto que a tecnologia trabalhasse a seu favor. O histórico da Lenovo na indústria de varejo, colaborando com alguns dos maiores nomes do setor, significa que podemos projetar, implementar e gerenciar soluções de ponta para varejo e hospitalidade com baixo CapEx e alta confiança”.

Enfrentando o desafio da IA no varejo

Implantar TI complexa, como IA, de maneira segura e responsável, além de maximizar o retorno demonstrável do investimento, continua sendo um desafio significativo para empresas do setor varejista.

O Lenovo AI Fast Start aborda esse desafio e ajuda os varejistas a provar o valor comercial dos casos de uso em IA pessoal, IA empresarial e plataformas públicas de IA em poucas semanas. Ele oferece acesso a ativos de IA, especialistas e parceiros que ajudarão os varejistas a desenvolver rapidamente uma solução de caso de uso em IA de maneira segura com seus próprios dados e adaptá-la às suas necessidades exclusivas, acelerando o progresso para a implementação completa.

Uma variedade de ofertas adicionais de Lenovo TruScale as a Service permite a implantação de IA em escala, com velocidade e flexibilidade – e baixos custos de CapEx. O Lenovo TruScale Device as a Service (DaaS) fornece um portfólio abrangente de dispositivos de IA e libera recursos valiosos de TI com um modelo de assinatura previsível e escalável. O TruScale DaaS permite atualizações mais rápidas sem custos iniciais.

O Lenovo TruScale Infrastructure as a Service (IaaS) combina as vantagens da infraestrutura local com a flexibilidade de uma experiência semelhanteànuvem. A Lenovo oferece aos varejistas soluções personalizadas para ambientes híbridos e multinuvem, armazenamento infinito e computação de alto desempenho (HPC). A nova oferta TruScale GPU as a Service da Lenovo aprimora o TruScale para HPC com orquestração avançada de carga de trabalho e medição de uso, garantindo disponibilidade e maximizando a produtividade dos recursos de GPU críticos para IA.

“Embora as vendas globais no varejo sejam projetadas para se recuperar em 2025, a baixa confiança do consumidor deve continuar a afetar o setor. Cabe aos varejistas capturar essa oportunidade de crescimento, otimizando custos e aumentando a satisfação dos clientes com IA”, disse Lawrence Yu. “Ao confiar na vasta experiência da Lenovo no varejo, em nossa abordagem híbrida de IA escalável e líder no setor, e em nossa capacidade de entregar globalmente, o varejista de hoje pode melhorar consideravelmente suas chances de sucesso sustentável”.

Para obter informações adicionais sobre as Soluções de Varejo da Lenovo, visite https://techtoday.lenovo.com/us/en/solutions/retail.

