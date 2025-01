Universidades divulgam vagas ofertadas para Medicina no SISU

Muitas universidades já começaram a divulgar o Termo de Adesão para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025. Por meio do termo, os candidatos interessados devem ficar atentos a detalhes como a quantidade de vagas para Medicina no SISU 2025, o percentual reservado para políticas afirmativas, entre outros critérios importantes.



A adesão das instituições ao SISU permite que os estudantes concorram às vagas de Medicina conforme as normas estabelecidas pelo Ministério da Educação. O portal Melhores Escolas Médicas, que reúne conteúdos relacionados ao mundo da Medicina, preparou uma lista com o total de vagas ofertadas para esta graduação nas instituições de todo o país.

Termos de adesão publicados com vagas ofertadas para o curso de Medicina:

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

- Campus de Manaus: 56 vagas.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA

- Campus de Barreiras: 40 vagas.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA

- Campus de Feira de Santana: 35 vagas.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA

- Campus de Teixeira de Freitas : 56 vagas.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA

- Campus de Vitória da Conquista: 15 vagas.

- Campus de Jequié: 13 vagas.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI

- Campus de Barbalha : 80 vagas.

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INT. DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

- Campus de Baturité: 23 vagas.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

- Campus de Sobral: 80 vagas.

- Campus de Fortaleza: 160 vagas.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

- Campus de Vitória: 80 vagas.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

- Campus de Jataí: 60 vagas.

Universidade Federal de Catalão

- Campus de Catalão: 40 vagas.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

- Campus de São Luís: 100 vagas.

- Campus de Imperatriz: 100 vagas.

- Campus de Pinheiros: 100 vagas.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

- Campus de Cajazeiras: 30 vagas

- Campus de Patos: 100 vagas.

- Campus de Campina Grande: 90 vagas.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

- Campus de Sinop: 60 vagas.

- Campus de Cuiabá: 80 vagas.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT

- Campus de Cáceres: 30 vagas.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS

- Campus de Rondonópolis: 40 vagas.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

- Campus de Campo Grande: 16 vagas.

- Campus de Três Lagoas: 12 vagas.

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

- Campus de Teófilo Otoni: 30 vagas.

- Campus de Diamantina: 30 vagas.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

- Campus de Alfenas: 60 vagas.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

- Campus de Uberlândia: 60 vagas.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

- Campus de Juiz de Fora: 90 vagas.

- Campus de Governador Valadares: 50 vagas.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI

- Campus de Divinópolis: 60 vagas.

- Campus de São João del Rei: 40 vagas.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

- Campus de Viçosa: 50 vagas.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

- Campus de Lavras: 42 vagas.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

- Campus de Ouro Preto: 80 vagas.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

- Campus de Passos: 10 vagas.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO

- Campus de Uberaba: 50 vagas.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

- Campus de Montes Claros: 16 vagas.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

- Campus de João Pessoa: 130 vagas.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

- Campus de Cajazeiras: 30 vagas.

- Campus de Campina Grande: 90 vagas.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

Campus Chapecó: 40 vagas.

Campus Passo Fundo: 62 vagas.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Campus Toledo: 12 vagas.

Campus Curitiba: 40 vagas.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Campus Recife: 140 vagas.

Campus Caruaru: 80 vagas.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Petrolina: 80 vagas.

Campus Paulo Afonso: 40 vagas.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Campus Rio de Janeiro: 200 vagas.

Campus Macaé: 60 vagas.







UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Campus Teresina: 80 vagas.

Campus Picos: 30 vagas.







UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Campus Natal:120 vagas.

Campus Caicó: 50 vagas.

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO

Campus Mossoró: 45 vagas.







FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE

Campus Porto Alegre: 100 vagas.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA

Campus Uruguaiana: 59 vagas.







UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

Campus Porto Alegre: 42 vagas.







UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

Campus Pelotas: 80 vagas.







UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

Campus Santa Maria: 84 vagas.







UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA

Campus Boa Vista:16 vagas.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Campus Florianópolis: 30 vagas.

Campus Araranguá: 18 vagas.

Campus Curitibanos: 9 vagas.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

Campus São Carlos: 40 vagas.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

Campus Lagarto: 60 vagas.

Campus Aracaju: 100 vagas.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS

Campus Palmas: 20 vagas.

Instituições que ainda não divulgaram o Termo de Adesão:

Algumas instituições ainda estão no processo de assinatura e divulgação dos Termos de Adesão do SISU 2025, documento essencial para candidatos que desejam planejar suas inscrições. Esse termo apresenta detalhes como o número de vagas, pesos atribuídos às disciplinas e critérios específicos de seleção.

Pesos para Medicina no Enem:

Analisar o Termo de Adesão das universidades participantes do SISU é essencial para quem deseja conquistar uma vaga em Medicina. Esse documento detalha os pesos atribuídos às disciplinas na composição da nota final, permitindo que o candidato direcione sua inscrição para cursos com pesos alinhados ao seu desempenho no Enem 2024.

Como os pesos variam entre as instituições, é importante observar quais áreas, como Redação, Ciências da Natureza ou Matemática, recebem maior destaque. Essa análise cuidadosa aumenta as chances de aprovação e ajuda na escolha estratégica da universidade ideal.

Cronograma do Sisu 2025:

Inscrições: 17 a 21 de janeiro de 2025, exclusivamente pelo site Acesso Único MEC.

17 a 21 de janeiro de 2025, exclusivamente pelo site Acesso Único MEC. Resultado da chamada regular: 26 de janeiro de 2025.

26 de janeiro de 2025. Manifestação de interesse para lista de espera: 26 a 31 de janeiro de 2025.

26 a 31 de janeiro de 2025. Matrículas: 27 a 31 de janeiro de 2025.

Website: http://www.melhoresescolasmedicas.com