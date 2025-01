Automação logística deve crescer 9,9% ao ano até 2029

Estudo da Mordor Intelligence estima que o mercado de automação logística, que atualmente movimenta cerca de US$ 75,24 bilhões, deve crescer 9,9% ao ano até 2029, quando atingirá a marca de US$ 120,63 bilhões. A expansão será impulsionada pela ampliação do e-commerce e pela busca das empresas por reduzir erros, ampliar o controle organizacional, melhorar o atendimento ao cliente e gerar mais velocidade e escalabilidade nas operações de seus armazéns e centros de distribuição.

Um case da Massimo Consulting, especializada em bens de consumo e com vasta experiência em processos e logística, ilustra estes benefícios da automação logística. Em um projeto estratégico de automação de processo para uma multinacional do setor de retail com o objetivo de otimizar o ciclo de pedidos e reduzir significativamente erros operacionais, o tempo de processamento de pedidos foi reduzido em 60% já na primeira etapa implementada.

Os consultores foram responsáveis por desenvolver e implementar uma ferramenta de Robotic Process Automation (RPA) nos processos integrados ao Enterprise Resource Planning (ERP) existente da empresa, solucionando falhas no sistema que antes obrigavam a correção manual dos pedidos, um processo que impactava diretamente a eficiência operacional, a agilidade no tratamento de pedidos e o faturamento da companhia.

O projeto, iniciado em 2023, teve como ponto de partida o mapeamento detalhado das atividades realizadas pelos analistas da multinacional, que lidavam com sistemas descentralizados e verificações manuais. A Massimo Consulting propôs uma solução de automação por meio de dois processos de Extract, Transform and Load (ETL), que automatizam o tratamento dos pedidos, eliminando erros causados por falhas de cadastro e otimizando a gestão do estoque. Foi desta forma que o tempo de processamento de pedidos foi reduzido, o que representa um ganho expressivo de produtividade, com reflexos positivos já mensuráveis nas próximas semanas.

Automação libera equipe para tarefas estratégicas

Os consultores da Massimo ajustaram a ferramenta de automação para que se adequasse perfeitamente à equipe da empresa, levando em conta as particularidades do processo e os recursos já disponíveis, como o uso de planilhas, visando simplificar a adaptação da equipe e acelerar a aprovação do projeto pela empresa. Com essa adequação, os analistas da empresa passaram a concentrar seus esforços em tarefas mais estratégicas, como o relacionamento direto com os clientes e a análise crítica dos resultados gerados pela automação.

Na segunda etapa, a Massimo Consulting vai consolidar as carteiras de clientes em um fluxo único. Além disso, a automação implantada oferece maior precisão ao monitoramento do estoque, o que é crucial para garantir a disponibilidade dos produtos no mercado. Esse controle aprimorado evita falhas de abastecimento que poderiam resultar na perda de clientes, especialmente em um mercado competitivo, onde o atraso na entrega de um produto pode levar à substituição por marcas concorrentes.

Uma vantagem estratégica destacada pela equipe da Massimo Consulting foi a escolha de uma solução em nuvem, que permite atualizações constantes e não requer intervenção direta do usuário. Isso gerou economias de tempo para a equipe de logística e de abastecimento, que agora pode contar com dados constantemente atualizados, sem a necessidade de acessar sistemas complexos ou realizar consultas manuais de grandes volumes de dados.

Além de beneficiar a equipe de supply chain, a solução também trouxe ganhos significativos na comunicação intercompany, como entre os setores de vendas e marketing, que agora podem acessar dados mais precisos e tomar decisões mais bem embasadas. Com a automação, houve ganho de tempo em atividades contínuas, o que, no longo prazo, se traduz em maior agilidade e competitividade no mercado.

Ganhos a partir da implementação do processo de automação:

Aumento da visibilidade sobre as condições de estoque, beneficiando tanto a área de Supply Chain quanto setores como Vendas, Produção e Marketing, que dependem dessas informações.

Automação de atividades de manipulação e tratamento de dados, eliminando tarefas manuais realizadas pelos colaboradores e elevando a produtividade.

Acesso mais rápido a informações estratégicas, facilitando decisões ágeis e garantindo o rastreamento adequado dessas informações.

Redução de custos financeiros e comerciais associados a perdas de vendas ou devoluções, causadas por erros processuais decorrentes de práticas manuais despadronizadas anteriores.

A expertise da Massimo Consulting em automatização de processos tem suportado empresas do setor de bens de consumo que buscam maior produtividade e precisão em suas operações.

