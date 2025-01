Portais de emprego surgem como apoio aos candidatos

O mercado de trabalho brasileiro reflete uma realidade desafiadora. A população desocupada (que está buscando emprego, mas não consegue) está em 7,4 milhões, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), em publicação de 30/08/2024. Neste cenário, aumenta a importância de saber quais caminhos podem facilitar a busca de vagas e ofertas de emprego.

Segundo o economista Paulo Menezes, especialista em mercado de trabalho, “a digitalização no recrutamento tem ajudado empresas a alcançarem profissionais mais qualificados, mas também exige que os candidatos estejam cada vez mais preparados para navegar nessas plataformas”. No entanto, dificuldades em processos de cadastro e uso de tecnologias ainda são barreiras para muitos brasileiros.

Com base nesse cenário, as especificidades regionais do mercado de trabalho representam um desafio adicional para os profissionais em busca de recolocação. Diferentes estados possuem características próprias em termos de oportunidades e setores de maior demanda. Por isso, realizar buscas em portais regionais de vagas pode ser uma estratégia mais eficaz para encontrar vagas alinhadas ao perfil e à localização do candidato.

Por exemplo, para quem busca vagas em São Paulo, o portal "Vagas para SP" concentra oportunidades em setores diversos, como varejo e tecnologia, com recentes publicações de vagas de auxiliar de loja e assistente de e-commerce. Em Minas Gerais, o portal "Vagas para MG" é uma alternativa robusta, abrangendo áreas como agronomia, gestão e serviços gerais, incluindo cargos como gerente de loja e estágios especializados.

No Sul do Brasil, "Vagas para SC" pode ser uma alternativa mais focada para profissionais de Santa Catarina, com vagas tanto na capital quanto em regiões interioranas, variando entre diferentes níveis hierárquicos e setores.

No Nordeste, os portais "Vagas para BA" e "Vagas para PE" oferecem opções de vagas de seus respectivos estados. Na Bahia, por exemplo, há oportunidades desde funções operacionais, como frentista, até cargos especializados, como sushiman chef. Em Pernambuco, é possível filtrar vagas por cidade e palavra-chave, com exemplos recentes de jovem aprendiz em Recife e estágio em marketing em Abreu e Lima. Esses portais regionais facilitam o acesso a vagas específicas e promovem maior assertividade na busca por oportunidades, especialmente para candidatos que enfrentam desafios geográficos ou setoriais, mas é necessário que os profissionais as utilizem de maneira estratégica, evitando a necessidade de inúmeros cadastros, o que pode dificultar a busca.

Plataformas de emprego de âmbito nacional também desempenham um papel importante no cenário atual. O portal Candidata Ai, é um exemplo desse tipo de agregador de vagas, reunindo vagas de diversos portais confiáveis e oferecendo atualizações diárias que ampliam as possibilidades para diferentes perfis profissionais, o que pode ser utilizado como fonte de ofertas de emprego. Enquanto as plataformas regionais podem ajudar quem precisa de uma vaga específica na sua cidade de residência, essas plataformas podem ser fontes importantes para os profissionais que procuram vagas remotas ou que não tem impedimentos de se mudar caso achem a vaga que se encaixe em seu interesse.



Já a Recrutei Empregos, original de Minas Gerais, tem além da reunião de vagas de emprego, outros recursos para os candidatos como análise comportamental do candidato e simulação de entrevista com ajuda de Inteligência Artificial o que pode ser usado como fonte por vagas em todas as regiões do Brasil e para diferentes níveis de experiência.



"Muitas pessoas que precisam de emprego, muitas vezes desconhecem plataformas que podem justamente atuar como um meio de organização e cadastro nas vagas e acabam limitando seu leque de opções de encontrar as posições de trabalho que precisam" é o que diz André Valadares, de 32 anos, vendedor que encontrou emprego por uma das plataformas citadas na matéria.



Um outra via de busca de vagas pode também se fazer necessária, em casos de vagas mais específicas e com alto grau de exigência técnica, como normalmente é o caso das vagas em Tecnologia, nesses casos os portais de emprego especializados por tipos de vagas podem surgir como uma alternativa favorável ao candidato desses segmentos. No Brasil, em vagas de Tecnologia, temos o exemplo da plataforma NerDin que concentra diferentes vagas de TI.



Os portais de emprego são uma fonte de busca mais organizado ao candidato, fica a necessidade de conhecer e ganhar o entendimento desse tipo de alternativa para que os profissionais possam explorar melhor nos momentos em que precisarem durante a carreira.

