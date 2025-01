Instituto Mario Gazin inaugura novo Centro Cirúrgico em RO

O Hospital de Base Ary Pinheiro de Porto Velho - RO ganhou um novo Centro Cirúrgico e uma Clínica Urológica. O espaço leva o nome do fundador do Grupo Gazin. O Instituto Mario Gazin investiu mais de R$ 2.222.533,72, sendo R$ 1.546.492,50 destinados à aquisição de equipamentos de última geração e R$ 676.041,22 para a reforma da ala hospitalar.





O novo espaço foi projetado com o objetivo de proporcionar mais conforto aos pacientes e ampliar a capacidade de atendimento à população. A cerimônia de inauguração aconteceu nas dependências da unidade hospitalar e contou com a presença de importantes autoridades, como o Vice Governador de Rondônia, Sérgio Gonçalves da Silva que representou o Governador Marcos Rocha; o Secretário de Saúde do Estado, Jefferson Ribeiro da Rocha; o homenageado e fundador do Grupo, Mário Valério Gazin; o gerente de Marketing do Grupo Gazin e Presidente do Instituto Mário Gazin, Edson Oleksyw; além de membros da comunidade local.





Edson Oleksyw – Presidente do Instituto Mário Gazin ressaltou: "Nos últimos três anos, o instituto investiu mais de R$ 14 milhões, beneficiando instituições e impactando vidas, destes R$ 2.222.533,72 destinados ao Hospital de Base Ary Pinheiro. Esta área de urologia é mais um passo nesse ciclo de transformação, e isso só é possível graças aos nossos mais de 8 milhões de clientes, 12 mil colaboradores. Trabalhamos com o sonho de nos tornarmos uma empresa centenária, contribuindo de forma relevante para a sociedade e o país".





Gilmar Alves de Oliveira – Presidente do Grupo Gazin complementou: "É uma honra inaugurar a nova Área de Urologia Mário Valério Gazin no Hospital de Base Ary Pinheiro em Porto Velho, um projeto que simboliza a continuidade de uma parceria baseada no compromisso com a saúde, o bem-estar e a dignidade da nossa população. O Instituto Mário Gazin, ao longo de sua trajetória, tem se dedicado a iniciativas em prol do desenvolvimento social, da educação, da cultura e da saúde, sempre com o propósito de elevar a qualidade de vida das pessoas e impactar positivamente a sociedade brasileira".