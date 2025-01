Profissionais com pós-graduação no currículo ganham mais

Profissionais com pós-graduação podem receber maiores salários no mercado de trabalho. É o que indica um estudo do Instituto Semesp, que tomou como base indicativos da Pesquisa Nacional por Amostra de Dados (Pnad Contínua), que aponta que pessoas com pós-graduação possuem salário acima de R$ 4 mil.

De acordo com o levantamento, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e compartilhado pelo portal G1, o valor pode ser de 150% a 255% maior do que a média de lucro daqueles que fazem apenas a graduação. Além disso, a diferença é ainda maior para mestrados e doutorados, quando comparados à especialização.

Ruy Astrath, diretor-geral da Faculdade Focus, explica que a diferença salarial entre profissionais com pós-graduação lato sensu (como especializações e MBAs) e aqueles com apenas a graduação pode ser explicada por vários fatores relacionados à especialização, ao aprimoramento das competências e ao valor agregado no mercado de trabalho:

Especialização e conhecimento aplicado: a pós-graduação lato sensu, como a especialização e os MBAs, oferece uma formação mais focada e voltada para a aplicação prática do conhecimento em áreas específicas;

Desenvolvimento de habilidades de gestão e liderança: um dos principais atrativos dos MBAs e das especializações é o desenvolvimento de habilidades em gestão, liderança e tomada de decisão estratégica, competências que são valorizadas por empresas que buscam profissionais com capacidade de atuar em cargos de liderança ou coordenação;

Aumento da competitividade no mercado de trabalho: a realização de uma pós-graduação lato sensu demonstra um esforço do profissional para continuar se desenvolvendo e se atualizando ao longo da carreira;

Reconhecimento de diferenciação profissional: além do conhecimento técnico, a pós-graduação lato sensu também confere uma diferenciação no currículo, especialmente em áreas em que a competição por vagas é acirrada;

Exigência de qualificação para cargos estratégicos: em alguns setores, como o de gestão, marketing, finanças, e tecnologia, a pós-graduação lato sensu já se tornou um requisito para o acesso a cargos de liderança e funções mais estratégicas.

Para Astrath, a continuidade dos estudos após a graduação não é apenas uma questão de aquisição de novos conhecimentos, mas também de desenvolvimento de habilidades, aprimoramento do perfil profissional e manutenção da competitividade no mercado de trabalho.

“A educação continuada permite ao profissional não só acompanhar as mudanças do mercado, mas também se posicionar de forma proativa para aproveitar as novas oportunidades que surgem”, explica.

Quais são as principais tendências para 2025?

Segundo Astrath, de acordo com a demanda observada na Faculdade Focus, é possível destacar que a demanda por cursos de pós-graduação no Brasil tem sido cada vez mais influenciada pelas tendências do mercado de trabalho, mudanças tecnológicas e a busca por especialização em áreas emergentes.

“Segundo observações recentes de plataformas como a Focus, que realiza análises sobre as perspectivas do setor educacional, alguns cursos de pós-graduação devem se destacar em 2025 devido à crescente demanda por profissionais qualificados em áreas consideradas inovadoras”, pontua.

Ainda de acordo com o diretor-geral da Faculdade Focus, a crescente digitalização dos negócios, a aceleração das mudanças tecnológicas e a busca por práticas mais sustentáveis e éticas devem continuar a moldar a demanda por cursos de pós-graduação no Brasil.

“Áreas como IA (Inteligência Artificial), cibersegurança, transformação digital, saúde digital, gestão de sustentabilidade e marketing digital devem se destacar, refletindo as necessidades de um mercado cada vez mais interconectado e em transformação”, destaca.

