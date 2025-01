Single board computers ganham espaço em diversos setores

Com a evolução constante da tecnologia, dispositivos compactos e eficientes têm se tornado cada vez mais presentes em diversas áreas. Um exemplo disso é o single board computer (SBC), uma solução que combina todos os componentes de um computador em uma única placa. Esse tipo de dispositivo tem se destacado por sua versatilidade, atendendo desde projetos educacionais até aplicações industriais.

Os SBCs estão ganhando espaço no mercado global. Segundo um estudo da Global Industry Analysts, o mercado de single board computers deve atingir um valor estimado de US$ 4,4 bilhões até 2030, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de aproximadamente 4,7%. Essa popularidade reflete sua adoção em setores como educação, Internet das Coisas (IoT) e automação industrial.

O que é um single board computer?

Um single board computer (SBC) é um computador completo montado em uma única placa de circuito. Diferente dos computadores tradicionais, que possuem componentes separados como placa-mãe, processador, memória RAM e armazenamento, os SBCs integram esses elementos em uma única unidade. Essa arquitetura compacta torna o SBC uma solução eficiente, acessível e versátil para diferentes aplicações.

A popularidade dos SBCs também está relacionada ao aumento de aplicações em IoT. De acordo com um relatório da Statista, o número de dispositivos IoT conectados deve superar 32,1 bilhões até 2030. SBCs, como o Raspberry Pi, desempenham um papel essencial nesse ecossistema, viabilizando soluções para monitoramento remoto, automação residencial e prototipagem industrial.

Características principais de um SBC

Os SBCs são compostos por componentes essenciais, como:

Processador e GPU: responsáveis pelo processamento de dados e pela renderização de gráficos.

Memória RAM: importante para o desempenho multitarefa.

Armazenamento: frequentemente feito por meio de cartões microSD ou memória flash.

Conexões: incluem portas USB, HDMI, áudio e suporte a Wi-Fi e Bluetooth.

Sistema operacional: a maioria dos SBCs utiliza distribuições Linux, embora também existam opções para sistemas proprietários.

Diferenças entre um SBC e um computador pessoal

Embora compartilhem algumas semelhanças, SBCs e computadores pessoais (PCs) são projetados para atender a necessidades distintas. SBCs são dispositivos compactos e de baixo custo, usados em tarefas específicas, como prototipagem, automação ou aprendizado. Já os PCs oferecem maior poder de processamento, capacidade de armazenamento e expansão, sendo ideais para aplicações mais exigentes, como edição de vídeo, jogos de alta performance e trabalhos profissionais. Além disso, os PCs permitem upgrades de hardware, enquanto os SBCs possuem configurações fixas.

Raspberry Pi: o exemplo mais conhecido

O Raspberry Pi é um dos SBCs mais populares do mercado. Inicialmente criado para fins educacionais, o dispositivo rapidamente se destacou pela sua versatilidade e preço acessível. Desde seu lançamento em 2012, mais de 60 milhões de unidades foram vendidas, segundo dados da Raspberry Pi Foundation.

Modelos como o Raspberry Pi 4 e o Raspberry Pi 5 oferecem desempenho adequado para tarefas como edição de vídeo, jogos retro, servidores em nuvem e até aplicações industriais. Ambos os modelos apresentam melhorias no processador, memória RAM e conectividade, além de suporte para interfaces modernas como USB-C e PCIe.

Além do uso educacional, o Raspberry Pi tem sido amplamente adotado em projetos de IoT, facilitando a criação de soluções para automação residencial, monitoramento ambiental e controle de dispositivos inteligentes. A comunidade global ativa contribui constantemente com novos softwares, tutoriais e ideias criativas, tornando o aprendizado e o desenvolvimento acessíveis a um público diversificado.

O Raspberry Pi também se destaca pela compatibilidade com uma variedade de sistemas operacionais, incluindo o Raspberry Pi OS, otimizado para maximizar o desempenho do dispositivo. Esse suporte a múltiplas plataformas amplia as possibilidades de aplicação, desde projetos simples até soluções industriais robustas.

Para que servem os SBCs?

O relatório da Global Market Insights mostra que os single board computers são principalmente aplicados em projetos educacionais para o ensino de programação e eletrônica, além de serem usados em automação e Internet das Coisas (IoT). Em ambientes domésticos, esses dispositivos podem ser configurados como centros de mídia ou servidores pessoais, enquanto em contextos industriais, são empregados na prototipagem e controle de sistemas complexos.

Conclusão

Os relatórios apresentados anteriormente mostram que os single board computers representam uma inovação na forma como se interage com a tecnologia. Compactos, acessíveis e versáteis, eles oferecem soluções eficazes para diversos setores. Seja para aprendizado, inovação ou resolução de problemas cotidianos, os SBCs, com destaque para modelos como o Raspberry Pi, exemplificam como é possível alcançar resultados significativos com recursos limitados.

Website: https://www.makerhero.com/