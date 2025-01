Em um esforço para revitalizar o turismo noturno, o Governo Metropolitano de Tóquio tem exibido arte de projeção mapeada durante todo o ano em um de seus marcos icônicos, o Edifício N.º 1 do Governo Metropolitano de Tóquio (TMG). Usando luz e som, essa iniciativa transformou o edifício em uma tela dinâmica para expressão artística. Desde sua criação, aproximadamente 430.000 visitantes* apreciaram essa exibição espetacular.

TOKYO GODZILLAs ©?TOHO CO., LTD. (Photo: Business Wire)

Após o sucesso da primeira parte com "Godzilla", que estreou nesta primavera, o segundo capítulo,TOKYO GODZILLAs, estreou no sábado, 30 de novembro. Na noite de abertura, o Godzilla original apareceu na Citizen's Plaza para marcar a ocasião com uma contagem regressiva para a primeira exibição. O evento atraiu grandes multidões, incluindo turistas nacionais e internacionais, bem como fãs entusiasmados de Godzilla, gerando uma excitação significativa condizente com um ícone cultural tão amado.

O show de projeção mapeada, intituladoTOKYO Night & Light, foi lançado em fevereiro deste ano e já atraiu aproximadamente 430.000 visitantes*. Ele está rapidamente se tornando uma atração imperdível no cenário turístico de Tóquio. Com sua qualidade artística excepcional, tecnologia de ponta e conteúdo de classe mundial,TOKYO Night & Light se estabeleceu como um novo destino vibrante no cenário turístico noturno de Tóquio. Não perca esta oportunidade única de vivenciar a cidade sob uma luz totalmente nova.

*a partir de 30 de novembro de 2024

Sobre TOKYO GODZILLAs

Data de início da exibição: sábado, 30 de novembro

sábado, 30 de novembro Horários: 17h30 / 18h30 / 19h30 / 20h30 / 21h30

*Por enquanto, o show será exibido durante os horários mencionados acima. Visite nosso site para ver a programação detalhada.

https://tokyoprojectionmappingproject.jp/en/

Sinopse

Experimente a evolução de 70 anos do Rei dos Monstros, Godzilla. DoGodzilla original ao Godzilla-1.0, os monstros lendários causam estragos nas ruas de Tóquio. Suas formas inspiradoras são projetadas em uma tela enorme no Edifício do Governo Metropolitano de Tóquio, cativando o público com uma intensidade atemporal. Não perca o grand finale, onde Godzillas de diferentes eras se reúnem em um espetáculo de tirar o fôlego!

Destaque

Comemorando 70 anos de Godzilla com aparições icônicas

Marcando o 70º aniversário do nascimento de Godzilla, esta produção apresenta uma lista de formas lendárias:

O "Godzilla" original (1954), estimado como o primeiro de seu tipo

"Burning Godzilla" (1995) de Godzilla vs. Destoroyah

O extremamente popular Shin Godzilla (2016)

(2016) O mais recente Godzilla-1.0 (2023), que capturou a atenção global.

Um total de sete Godzillas sobem ao palco, exibindo a extraordinária história de 70 anos da criatura.

Uma fusão de efeitos práticos e CGI de ponta

A produção mistura efeitos especiais tradicionais com CGI moderno. A primeira metade segue a abordagem do trabalho anterior, usando trajes de Godzilla combinados com CGI, enquanto a segunda metade apresenta cenas totalmente geradas por CGI de Godzilla destruindo Tóquio. Essa fusão de realismo e avanço tecnológico oferece uma obra-prima visual inesquecível.

Uma colaboração revolucionária com Shirogumi

Dirigido por Nakagawa, que comandou a edição anterior, este projeto também apresenta Shirogumi, conhecido por seu trabalho emShin Godzilla eGodzilla-1.0. Juntos, eles criaram uma experiência cinematográfica incomparável, mostrando o poder e o terror de Godzilla em detalhes impressionantes. Prepare-se para ficar impressionado com esta representação inovadora do Rei dos Monstros.

Conexão entre Godzilla e Shinjuku

Comemorando seu 70º aniversário no ano passado, Godzilla -1.0 se tornou um sucesso global, consolidando o status de Godzilla como um dos fenômenos internacionais mais icônicos do Japão. Shinjuku e o Edifício do Governo Metropolitano de Tóquio são marcos significativos na história de Godzilla.

Em The Return of Godzilla (1984), a área de Shinjuku preparou o cenário para um confronto feroz quando a aeronave Super X enfrentou Godzilla em batalha. Godzilla vs. King Ghidorah (1991) também apresentou o Edifício do Governo Metropolitano de Tóquio em uma cena memorável. Em 2015, uma cabeça de Godzilla de 12 metros de altura foi instalada no distrito de Kabukicho, em Shinjuku, e Godzilla foi oficialmente nomeado embaixador do turismo de Shinjuku.

Certificação GUINNESS WORLD RECORDS™

Maior exibição de projeção arquitetônica mapeada (permanente)

13.904,956 ?

Videos:

Contato com a imprensa

Escritório de relações públicas do TOKYO Night & Light

E-mail: press@tokyonightandlight.jp