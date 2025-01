Ybera Paris destaca a ação da mirra em cosméticos

A mirra é uma resina conhecida por suas propriedades medicinais e curativas e tem sido utilizada desde a antiguidade como incenso e perfume. Em cosméticos, seu uso vem ganhando destaque, especialmente em produtos voltados para a hidratação e maciez dos cabelos e da pele.

A Ybera Paris, uma empresa brasileira de cosméticos com atuação em mais de 50 países, desenvolveu o Mirra Oil Repair, um produto que utiliza o óleo de mirra em sua composição. Segundo a empresa, o óleo tem como finalidade reparar fios danificados, além de proteger contra danos e agressões externas. O produto também pode ser utilizado na pele, devido às suas propriedades nutritivas.

De acordo com a marca, a linha de produtos à base de mirra inclui agora o shampoo e a máscara de mirra, e o Mirra DUOCARE®, um creme sem enxágue com dupla ação nutritiva para cabelo e pele. Essas extensões de linha complementam o tratamento capilar e dermatológico proposto pela empresa.

Para o lançamento de seus novos produtos, a Ybera Paris adotou soluções sustentáveis, como a utilização de embalagens biodegradáveis com certificação ambiental e um sachê ecológico para refil do óleo de mirra, agora em embalagem de vidro, visando reduzir o impacto ambiental. Essas iniciativas buscam aliar tecnologia, sustentabilidade e o uso de ativos naturais para criar soluções eficazes e ecologicamente responsáveis. A linha de produtos formulada com mirra explora o potencial dessa resina como um recurso valioso para a cosmética contemporânea.

Website: https://www.b2cstore.com.br/produto/kit-mirracura-com-oleo-de-mirra-90ml-ybera-paris-150878