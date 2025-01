UniFECAF foca na formação alinhada ao mercado e à sociedade

A UniFECAF, instituição de ensino localizada em Taboão da Serra, desenvolve estratégias acadêmicas voltadas para a prática profissional e as necessidades atuais do mercado. Por meio de uma grade curricular adaptada às demandas do futuro, metodologias ativas e programas de empreendedorismo, o centro universitário busca formar profissionais preparados para desafios contemporâneos. A abordagem, que inclui disciplinas atualizadas, microcertificações e o Ensino a Distância, responde à crescente busca por flexibilidade e conexão entre educação e empregabilidade no Brasil.

O Ensino a Distância é uma ferramenta que facilita o acesso ao ensino superior, alinhando-se a tendências como certificações ao longo do curso, conectando a formação acadêmica às exigências do mercado.

Currículo conectado ao futuro

Os cursos são desenvolvidos com a participação de especialistas de diversas áreas, criando uma grade curricular que reflete as demandas reais do mercado. Disciplinas atualizadas, como Marketing 4.0, Discovery & UX Research e Copywriting, além de projetos acadêmicos voltados para a empregabilidade e o desenvolvimento de soft e hard skills, são alguns dos diferenciais.

"Nosso objetivo é que o aluno saia da universidade com a capacidade de aplicar o conhecimento adquirido na prática, impactando positivamente o ambiente em que atua", destaca o CEO da UniFECAF, Marcel Gama.

Apoio ao Empreendedorismo e Inovação

Desde o primeiro semestre, os estudantes da Instituição têm acesso a programas e disciplinas que estimulam o pensamento criativo e o desenvolvimento de soluções inovadoras. A universidade ainda realiza hackathons (maratonas de programação), workshops (oficinas práticas) e eventos de networking (conexão profissional), workshops e eventos de networking, conectando os alunos a empresas e líderes do mercado.

A preocupação com a formação integral do aluno está presente também nos projetos de extensão e nas parcerias com organizações públicas e privadas, oferecendo oportunidades de aplicar os conhecimentos adquiridos.

Microcertificações e Metodologias Ativas

A UniFECAF aposta nas microcertificações, o que permite ao aluno conquistar certificações específicas ao longo do curso, aumentando sua empregabilidade desde os primeiros meses de estudo. Além disso, utiliza metodologias ativas de ensino, como aprendizagem baseada em projetos e gamificação, proporcionando uma experiência educacional dinâmica e engajante.

Formação para a Vida

Ao investir em um ensino conectado às demandas da sociedade e do mercado, a UniFECAF reafirma seu compromisso com um futuro mais inovador, humano e promissor.

Flexibilidade e Acesso Facilitado no Ensino a Distância

De acordo com o Censo da Educação Superior 2021, o número de ingressantes em cursos superiores de graduação a distância aumentou 474% entre 2011 e 2021, enquanto o ensino presencial registrou uma redução de 23,4% no mesmo período. Em 2021, mais de 3,7 milhões de estudantes estavam matriculados em cursos EAD, representando 41,4% do total de matrículas no ensino superior brasileiro.

Essa tendência reflete a crescente demanda por flexibilidade e acesso facilitado ao ensino superior, permitindo que estudantes conciliem estudos com outras atividades e superem barreiras geográficas e temporais.

O Ensino a Distância é utilizado como uma ferramenta de ensino e aprendizagem, ampliando as oportunidades para uma parcela significativa da população brasileira.

Website: https://www.linkedin.com/school/unifecaf/