A Parse Biosciences, líder em soluções acessíveis e escalonáveis para sequenciamento de células individuais, anunciou hoje uma expansão significativa na funcionalidade do Evercode™ WT Mega Kit. Agora, os pesquisadores podem analisar até 384 amostras e 1 milhão de células em um único experimento, abrindo novas possibilidades para estudos de alto rendimento.

Embora as tecnologias de células individuais tenham avançado constantemente, muitas ainda enfrentam limitações ao lidar com grandes quantidades de células e amostras simultaneamente. No entanto, essas são exatamente as capacidades que os pesquisadores precisam para triagens de medicamentos em alta escala, triagens genéticas e experimentos de série temporal que exigem escalonabilidade e precisão. Com a funcionalidade ampliada do Evercode WT Mega Kit, os cientistas podem analisar 1 milhão de células em 384 amostras em um único experimento, otimizando fluxos de trabalho e abrindo caminho para novas descobertas.

A nova funcionalidade é ainda mais aprimorada quando combinada com o Evercode™ Low Input Fixation, oferecendo uma vantagem adicional para pesquisadores que lidam com quantidades limitadas de células por amostra. Essa combinação é particularmente vantajosa para tipos de amostras raras ou preciosas, permitindo testes robustos de múltiplas condições e réplicas, mesmo com entradas reduzidas de amostras.

"Estamos animados em oferecer essa funcionalidade para a comunidade científica", disse Charlie Roco, cofundador e CTO da Parse Biosciences. "Ao possibilitar a análise simultânea de tantas amostras e células, estamos fornecendo aos cientistas as ferramentas necessárias para explorar novas possibilidades e acelerar o progresso em áreas como a descoberta de medicamentos, a genômica funcional e muito mais".

Sobre a Parse Biosciences

A Parse Biosciences é uma empresa global de ciências da vida que tem como missão acelerar o desenvolvimento nas áreas de saúde humana e pesquisa científica. Capacitando os pesquisadores a realizar o sequenciamento de células únicas com escala e facilidade sem precedentes, sua abordagem pioneira possibilitou descobertas inovadoras no tratamento do câncer, reparo de tecidos, terapia com células-tronco, doenças renais e hepáticas, desenvolvimento do cérebro e sistema imunológico.

Com tecnologia desenvolvida na Universidade de Washington pelos cofundadores Alex Rosenberg e Charles Roco, a Parse levantou mais de US$ 100 milhões em capital e agora é utilizada por mais de 2.000 clientes em todo o mundo. Seu crescente portfólio de produtos inclui Evercode™ Whole Transcriptome, Evercode™ TCR, Evercode™ BCR, Gene Select e uma solução para análise de dados, Trailmaker™.

A Parse Biosciences tem sede no vibrante distrito de South Lake Union, em Seattle, onde recentemente se expandiu a uma nova sede e um laboratório de última geração. Para saber mais, acesse https://www.parsebiosciences.com/.

