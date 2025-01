Xtrem by Samsonite apresenta mochilas no Xverse

A Xtrem, multinacional do segmento de mochilas, bolsas e acessórios, pertencente ao grupo Samsonite, aposta novamente na coleção da temporada de “Volta às Aulas” no Brasil, voltada para o público ZAlpha. A nova edição, denominada “BTS25” ou “Back To School 2025”, destaca uma estratégia de adaptação às necessidades dessa geração conectada, tanto no contexto casual quanto escolar, com campanha centrada no universo Gamer e parcerias estratégicas.

O público ZAlpha é uma denominação criada pela empresa, que representa a combinação das características das gerações Z e Alpha. A empresa criou essa denominação para reconhecer a singularidade desse grupo, que cresce imerso em um ambiente digital, com hábitos e expectativas distintos dos anteriores.

Essa geração é marcada pela fluência digital, tendo crescido em um ambiente altamente conectado, no qual a tecnologia é uma parte essencial de seu cotidiano. Os membros da geração Z são conhecidos por sua consciência social e engajamento em questões como diversidade e sustentabilidade, enquanto a geração Alpha, ainda em formação, é influenciada por tendências tecnológicas emergentes e pela educação digital.

O foco da Xtrem em mochilas e acessórios para estudantes em fase escolar e universitária visa fortalecer seu compromisso em investir na área de inovação de produtos para o setor educacional.

A coleção intitulada “Mochila no Xverse” busca representar a trajetória da geração ZAlpha em uma viagem ao universo multifacetado, onde o físico e o digital se encontram. Inspirada nas tendências mais atuais e no comportamento conectado dessa geração, a campanha explora a ideia de um 'Xverse', um universo em constante evolução, onde cada mochila se torna um portal para novas possibilidades e experiências, atendendo tanto ao estilo de vida escolar, quanto às aventuras digitais.

A proposta da marca é se aproximar cada vez mais do consumidor ZAlpha e apresentar ao mercado brasileiro versões de produtos que atendem a essa nova geração em fase de estudos. Esses produtos são adaptados para uma geração que mescla ferramentas tradicionais, já conhecidas pelas gerações anteriores, com ferramentas digitais modernas, que se atualizam constantemente e são acompanhadas de perto por eles de forma espontânea.

A geração ZAlpha, acostumada a transitar entre o físico e o digital, exige itens que combinem funcionalidade e contemporaneidade. As mochilas e acessórios da coleção BTS25 da Xtrem foram desenvolvidos para oferecer soluções de transporte para a escola e faculdade, com mochilas e acessórios que contemplam recursos diversos, como compartimentos para materiais escolares, dispositivos eletrônicos e tecnologias integradas. Com essa adaptação, a marca propõe soluções práticas para as necessidades diárias de crianças e jovens, que alternam constantemente entre o mundo físico, como a escola e os encontros sociais, e o digital, com suas interações online e o uso constante de tecnologia no dia a dia.

A campanha também marca uma parceria com influenciadores digitais brasileiros que se conectam com o público-alvo da Xtrem, da geração ZAlpha. Os nomes dos influenciadores, que serão revelados a partir da terceira semana de janeiro de 2025, foram escolhidos por sua presença nas mídias sociais, conexão com o universo gamer e temas como estilo, praticidade e expressão individual, características que a marca busca refletir nos modelos desta temporada.

A Xtrem

Fundada em 1998 em Santiago, Chile, a Xtrem é uma marca especializada em mochilas e acessórios voltados para aventuras e experiências ao ar livre. Em 2013, a Xtrem se integrou ao grupo Samsonite, o que permitiu sua expansão para mercados na América Latina, incluindo Brasil, México e Argentina. Atualmente, suas coleções, que incluem mochilas, bolsas e acessórios, estão disponíveis em lojas multimarcas e no site oficial da Samsonite Brasil.

Website: https://samsonite.com.br/search?q=xtrem