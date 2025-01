Como a Filosofia pode ajudar com as resoluções de Ano Novo

Projetos, metas e novos hábitos fazem parte do planejamento de um novo ciclo. A prática de estabelecer prioridades para o ano que se inicia tem sido uma tradição em muitas culturas ao redor do mundo. É um processo naturalmente humano olhar para o futuro como uma oportunidade de reinício: formular resoluções de Ano Novo é uma forma de dar um sentido de direção aos propósitos.

Este princípio universal está presente em muitas tradições ao longo da história, como ensina a Filosofia, que abarca muitas áreas de conhecimento. Trazer esse conhecimento para a prática do dia a dia é a proposta do Curso de Filosofia à Maneira Clássica, de Nova Acrópole, organização que trabalha a filosofia como formação integral do ser humano.

Ao olhar para o ambiente interno, o homem tem a capacidade de refletir em atitudes práticas todas as resoluções que tomar como meta. Trata-se de um processo ético, como explica a filósofa Lúcia Helena Galvão, voluntária de Nova Acrópole há mais de 30 anos.

“Estamos falando de um processo que é atemporal e universal, próprio da humanidade: a busca da sabedoria é uma trajetória inevitável do ser humano. Isso pode acontecer sozinho ou com a ajuda de uma escola. Sem dúvida, ter uma referência que ajude a enxergar o papel do ser humano no mundo evita desperdício de energia e confusões desnecessárias”, afirma.

A formação de um indivíduo consciente permite que todos os projetos e metas caibam dentro do propósito maior, o de ser um ser humano mais justo e harmonioso. Durante o curso, que é introdutório, são trabalhados três pilares principais: Ética, Sociopolítica e Filosofia da História. Por meio de aulas dinâmicas e interativas, os alunos aprendem a relacionar ensinamentos filosóficos das principais tradições orientais e ocidentais com situações aplicáveis no dia a dia.

“A filosofia me desafia todos os dias a viver as virtudes com coerência. Propõe refletir sobre tudo o que acontece e qual a minha posição no mundo”, comenta Ana Clara Moreira, 21 anos, estudante de Odontologia e de Filosofia à Maneira Clássica.

Temas como a busca pela felicidade, o desenvolvimento da virtude e o papel do ser humano na sociedade estão entre os assuntos trabalhados. As aulas acontecem presencialmente nas sedes da Nova Acrópole espalhadas em mais de cem unidades no país. Para encontrar a mais próxima, basta acessar o site https://www.acropole.org.br/. As vagas são limitadas de acordo com a capacidade de cada escola.

A Nova Acrópole é uma escola de filosofia que promove cultura e pratica do voluntariado fundada em 1957, presente em mais de 50 países, dedicada à promoção de valores humanos e à filosofia prática.

