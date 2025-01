Hábito de realizar check-up médico pode prevenir problemas graves de saúde

O período de férias e início de um novo ano pode ser uma oportunidade para realizar um check-up médico. O termo significa checar, conferir e na medicina é usado para designar uma avaliação médica de rotina, associada a exames específicos de acordo com a idade, sexo e históricos pessoal e familiar.

Com as atividades e compromissos do cotidiano as pessoas acabam deixando de lado as consultas médicas, podendo deixar passar despercebido pequenos sinais de problemas de saúde que, com o passar do tempo, poderão tornar-se mais sérios, graves e crônicos.

O médico Bruno Massinhan (CRM-PR 28374 / RQE 29581), especialista em clínica médica do Hospital VITA, relata que é comum, na época de férias, muitas pessoas aproveitarem a oportunidade para fazer exames de check-up. Segundo o médico, é importante ir ao médico pelo menos uma vez ao ano, mas não só para pedir exames, e sim para avaliar a saúde como um todo.

Se o indivíduo frequentemente sente fadiga, cansaço e fraqueza, pode não ser resultado da correria do dia a dia, do excesso de trabalho e estresse, mas sim de algum problema de saúde. “É importante investigar adequadamente. Não é normal sentir cansaço o tempo todo, há várias causas possíveis, por isso, é necessário ir ao médico”, alerta o Dr. Bruno.

O ideal é que a pessoa tenha um acompanhamento médico regular e abrangente. "A consulta médica, pelo menos uma vez ao ano, é muito importante. O médico irá fazer perguntas gerais sobre a saúde (questionário conhecido como anamnese), sobre o histórico de saúde da família, problemas passados de saúde e hábitos de vida (como consumo de álcool, automedicação, fumo e sedentarismo) e realizar exame físico", destaca o especialista.

Com essas informações, o médico irá orientar sobre o que é recomendado mudar nos hábitos, ajudará a iniciar uma rotina saudável e avaliar se há necessidade de exames complementares e quais são indispensáveis para concluir o raciocínio clínico do médico.

“Se a pessoa fuma, está com sobrepeso ou é sedentária, é altamente recomendado que busque um médico antes de iniciar atividades físicas, para evitar lesões, e para o médico avaliar o risco cardiovascular (perigo de infarto, pressão alta e outras doenças)”, ressalta o Dr. Bruno.

O médico adverte ainda que pessoas que têm histórico familiar de doenças, como câncer, precisam ter um acompanhamento médico regular, mesmo que não tenham sintomas. “O tempo de cada consulta e a frequência serão determinados pelo médico, após fazer toda a investigação necessária”, acrescenta.

O Dr. Bruno pontua que o início de todos os tratamentos é representado pela sigla MEV - mudança de estilo de vida, que significa iniciar hábitos saudáveis, como tomar água todos os dias, não fumar (buscar tratamento para sair do vício), evitar álcool e ter uma rotina de sono e exercícios saudáveis. “Espero que 2025 seja um ano saudável e que possa ser o ano do início da mudança no estilo de vida das pessoas”, conclui.