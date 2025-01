Mercado de eventos exige formação para quem quer se destacar

O mercado de eventos está entre os setores mais dinâmicos da economia brasileira, com constante crescimento, o que resulta nas criações de novos postos de trabalho. Segundo a Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (Abrape), o PIB do setor de cultura e entretenimento registrou um aumento de 2,7% no acumulado dos últimos 12 meses, superando a média nacional. Somente em 2024, o mercado gerou 76.537 novas vagas de emprego. Qualificação é fundamental para aproveitar as oportunidades, o que fortalece a ideia de que o curso certo para produção de eventos faz toda a diferença.

Atuar com eficiência neste ramo exige habilidades diversas, como organização, comunicação eficaz e criatividade para planejar e executar eventos de diferentes portes. Além disso, o mercado valoriza profissionais que dominam competências interpessoais, como liderança e capacidade de adaptação, essenciais para lidar com os desafios e imprevistos. A formação ideal combina teoria e prática, possibilitando uma compreensão ampla e aplicada das demandas do setor.

Instituições reconhecidas oferecem workshops e experiências práticas, que são diferenciais importantes para quem busca se destacar. Os primeiros passos na produção de eventos destacam a importância de considerar fatores como grade curricular, qualificação do corpo docente e oportunidades de networking ao escolher um curso. Há uma variedade de opções de formação disponíveis, desde graduações em áreas como "Produção Cultural e Relações Públicas" até cursos técnicos e livres focados em habilidades específicas. Cada modalidade atende a diferentes necessidades e perfis profissionais. O aprendizado vai além do teórico, sendo uma ferramenta estratégica para formar profissionais prontos para atuar em um mercado altamente competitivo.

Por fim, estudos indicam que a formação especializada aumenta as oportunidades de inserção no mercado de trabalho. Por exemplo, uma pesquisa realizada com ex-alunos do curso de Tecnologia em Eventos da Faculdade de Tecnologia de Presidente Prudente (FATEC Presidente Prudente) revelou que muitos não atuavam na área ao ingressar no curso, mas, durante a graduação ou após a conclusão, conseguiram oportunidades de emprego no setor.

