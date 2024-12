Terceirização de vendas pode aumentar o lucro das clínicas

Em um mercado de saúde cada vez mais exigente, clínicas podem adotar a terceirização da venda de procedimentos como forma de aumentar conversões e focar no atendimento. Essa estratégia envolve especialistas que assumem toda a jornada do paciente, do primeiro contato ao fechamento da venda, permitindo eficiência e liberando as equipes internas para cuidar diretamente dos pacientes.



De acordo com o Global Outsourcing Survey 2022 da Deloitte, a terceirização evoluiu de uma ferramenta para redução de custos para uma estratégia que ajuda empresas a superar desafios de talento e eficiência. Pedro Ferri, CEO da Agência845, explica: "As clínicas estão percebendo que precisam focar no que fazem de melhor: atender pacientes. Todo o restante, desde captação de leads até fechamento de vendas, pode ser feito por especialistas".

Renata Oliveira, que terceirizou as vendas de sua clínica com a Agência845 há um ano, explica: "nós sempre acreditamos que era preciso um toque pessoal para convencer os pacientes. Não imaginávamos que um time externo pudesse fazer isso tão bem – ou até melhor que nós".

Como funciona

A transformação no processo de vendas ocorre por meio de uma metodologia que integra tecnologia, técnicas de vendas e estratégia. Empresas do setor, como a Agência845, disponibilizam equipes de pré-vendedores (SDR) e vendedores (Closer) responsáveis por conduzir o paciente desde o primeiro contato até a finalização da venda. As apresentações seguem um formato adaptado à realidade de cada clínica, e os profissionais são capacitados para esclarecer dúvidas e conduzir o paciente durante o processo de decisão.

"Hoje, quando um paciente chega à consulta, ele já sabe o que esperar, já tirou dúvidas e já até efetuou o pagamento do procedimento", explica Renata Oliveira. "Isso mudou completamente nossa rotina".

Quanto tempo leva para começar?



De acordo com Ferri, o tempo para iniciar a operação pode variar, dependendo da complexidade da clínica, mas em média ocorre em 15 dias. Esse período é fundamental para garantir que a estratégia de vendas esteja alinhada com a identidade e os objetivos de cada clínica. A primeira etapa consiste em uma reunião entre a equipe da clínica e os especialistas da agência, com o objetivo de entender os seus procedimentos.

"Com base nessas informações, é desenvolvida uma estratégia de vendas personalizada, incluindo a criação de uma apresentação comercial e a configuração de um CRM para gerenciar os clientes em potencial. Ao final desse período, a equipe de vendas terceirizada estará pronta para iniciar os trabalhos", conclui.

