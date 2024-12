Nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2025, o Expo Mag receberá a 8ª edição do Smart Summit, a principal feira de investimentos e negócios do Rio de Janeiro. O evento é apresentado pela InvestSmart XP, um dos maiores escritórios de assessoria de investimentos do Brasil, e AZ Quest, uma das maiores gestoras independentes de fundos do Brasil, e patrocinado, entre outros, pela Be.Smart, parceira comercial da InvestSmart XP voltada para soluções financeiras. Além disso, deve contar com o patrocínio de mais de 100 empresas, e reunir mais de 10.000 participantes. O objetivo será discutir as principais tendências do mercado financeiro, além de criar oportunidades valiosas de conexão e aprendizado.

O Smart Summit 2025 contará com uma plenária principal, dois palcos alternativos e outras sete áreas de conteúdo, além de um espaço literário, localizado no stand da InvestSmart XP. E abordará temas como investimentos alternativos, inovação, tecnologia, startups, criptoativos, eleições, mercado de luxo, empreendedorismo e as diferentes estratégias de alocação de acordo com a faixa etária dos investidores. Baseado no Rio de Janeiro, o evento também trará debates sobre grandes iniciativas da cidade, como a nova bolsa de valores do Rio de Janeiro, a "Base Exchange", prevista para começar a operar no próximo ano. “O RJ é uma praça consolidada no mercado financeiro e a chegada da bolsa potencializará isso, trará novas oportunidades de originação e captação para a cidade, e consecutivamente para o Brasil como um todo”, afirma Samyr Castro, CEO da InvestSmart XP, apresentadora do evento.

Na última edição, o evento reuniu mais de 7.000 participantes e contou com mais de 180 palestrantes, lideradas por nomes, como Thiago Maffra, CEO da XP, João Pedro Nascimento, presidente da CVM, Silvia Belluzo, diretora de marketing para PMEs da América Latina do TikTok e Nath Finanças, youtuber e influenciadora. A edição de 2025 promete oferecer uma programação ainda mais diversificada e trazer novas oportunidades de networking para todos os públicos.

Entre os confirmados de 2025, estão Gilvan Bueno, especialista em finanças e comentarista econômico da CNN Money, e Carlos Ferreirinha, fundador da MCF Consultoria e ex-presidente Louis Vuitton Brasil, que contribuirão com insights valiosos sobre os rumos dos investimentos e negócios no Brasil e no mundo.





Mais informações:

Dias: 13 e 14 de fevereiro

Horário: 10h às 20h

Local: Expo Mag - R. Beatriz Larragoiti Lucas Cidade Nova Centro - Rio de Janeiro

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/smart-summit-2025/2431164?referrer=smartsummit.com.br

Website: https://investsmart.com.br/