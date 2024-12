Em busca de práticas inovadoras e sustentáveis, a indústria têxtil de Blumenau (SC), Altenburg, lançou no mercado sua nova coleção com DNA totalmente sustentável. A linha PAKOVA tem como diferencial o uso da fibra da bananeira como matéria-prima, que, mesclada ao algodão reciclado, originou produtos exclusivos da marca para decoração de casa.

A linha traz itens como jogos americanos, guardanapos de pano, capas de almofada e mantas, que podem ser utilizadas em sofás, poltronas ou como parte da arrumação da cama.

A nova coleção, que foi desenvolvida com apoio do Instituto SENAI de Tecnologia Têxtil, Vestuário e Design de Santa Catarina, levou dois anos para ser finalizada, e fez parte do projeto nomeado Banana Têxtil. A gerente de produtos da Altenburg, Patrícia Higino, conta como se deu esse processo: “Foram meses de muito estudo juntamente de outras empresas parceiras, fundamentais nesse desenvolvimento. Realizamos inúmeros testes, onde fomos errando e aprendendo até chegarmos ao resultado alcançado”.

A coleção PAKOVA tem por trás um processo de produção complexo, que se torna ainda mais desafiador para uma indústria têxtil de grande porte, que produz em larga escala. “Ainda que tenhamos obtido um resultado satisfatório, com itens sustentáveis e que vão ao encontro dos padrões de beleza e qualidade da Altenburg, temos ainda algumas limitações para tornar a coleção PAKOVA contínua. Por isso, os produtos da linha são limitados, até enquanto durarem os estoques", ressalta Patrícia. Além dos recursos renováveis, o projeto objetivou garantir que as comunidades locais envolvidas no ciclo sustentável também pudessem colher benefícios diretos.

Também satisfeito com o resultado, o presidente da Altenburg, Tiago Altenburg, comenta: “Cada vez mais, buscamos chegar a um equilíbrio entre sustentabilidade, inovação e responsabilidade social, e fico feliz que tenhamos atingido esse objetivo por meio deste projeto. São temas que traduzem o compromisso da nossa empresa com um futuro mais verde e justo para todos os envolvidos, que vai desde a fabricação dos produtos até o consumidor final”, enfatiza.

Os produtos da coleção PAKOVA devem chegar entre os meses de dezembro e janeiro nas seguintes lojas físicas da marca: Outlet Altenburg Blumenau (SC), Balneário Camboriú - Rua 3300 (SC), Altenburg Porto Belo (SC), Altenburg Joinville (SC), Altenburg Experience no Balneário Shopping (SC), Altenburg Continente Shopping (SC), Altenburg Sombrio (SC), Altenburg Itaim Bibi (SP), Altenburg São Roque (SP), Altenburg Cotia (SP), Altenburg Ribeirão Preto (SC), Altenburg Centervale Shopping (SP), Altenburg Shopping Müeller (PR), Altenburg Shopping Parque Dom Pedro (SP), Altenburg Catarina Outlet (SP) e Altenburg Shopping Center Norte (SP), além do e-commerce.





Sobre a Altenburg

A Altenburg é uma indústria têxtil brasileira centenária, prestes a completar 103 anos, fabricante de produtos de cama, banho e decoração para a casa. A empresa é uma das maiores produtoras de travesseiros do Brasil, com 1,3 milhão de itens fabricados por mês. É geradora de quase dois mil empregos diretos a partir de suas quatro plantas fabris no Brasil e uma no Paraguai, de seus mais de dez mil pontos de venda e 18 lojas monomarca, sendo 15 próprias e quatro franquias. A marca está presente em lojas de todo o Brasil e América Latina, com vendas realizadas presencialmente, em lojas físicas, e de forma digital, pelo e-commerce www.altenburg.com.br.

