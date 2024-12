Do campo à mesa: o produtor é a chave para uma ceia segura

A celebração do Natal é um momento em que familiares e amigos se reúnem para comerem grandes banquetes e brindarem suas conquistas do ano. Com o aumento do consumo de proteína nessa época do ano, os produtores rurais reforçam ainda mais a rigidez de seus processos internos e controle sanitário, para que os insumos cheguem no mercado com o nível mais alto de qualidade e segurança ao consumidor.

Segundo Lucielma Holtz, gerente nacional de vendas da unidade de negócios de aves da Boehringer Ingelhem, a carne de frango ou de peru, por exemplo, são proteínas mais frequentes dentro das ceias natalinas e são produzidas seguindo processos regulatórios de segurança e qualidade bastante rígidos. Para exemplificar o manejo, a especialista comenta quatro cuidados principais que são realizados pelos produtores para a promoção da saúde do animal e qualidade da sua carne.

Ambiência controlada



O ambiente em que as aves são criadas é controlado para garantir condições adequadas para seu desenvolvimento. Parâmetros como temperatura, umidade, ventilação e iluminação são monitorados para atender as necessidades desses animais.

Manejo sanitário



As aves são submetidas a um rigoroso manejo sanitário, que inclui vacinação e outros tratamentos preventivos para protegê-las de doenças, bactérias e vírus. Essas ações de biosseguridade têm papel fundamental para a saúde animal e qualidade da proteína que será consumida.

Alimentação balanceada



Uma dieta balanceada e adequada é essencial para o desenvolvimento saudável das aves e da qualidade da carne. Para isso, os produtores contam com veterinários e nutricionistas que formulam dietas específicas para atender aos requisitos de cada fase de crescimento da ave. Isso busca garantir o bem-estar desses animais e um bom desempenho na produção de carne.

Apoio de tecnologias de monitoramento de saúde



Já existem no mercado diversas tecnologias que fazem o controle e a identificação de doenças em aves. Essas tecnologias possuem papel crucial para garantir que o produtor consiga agir o quanto antes na prevenção de problemas, sendo a monitoria sanitária dos lotes muito importante para uma boa gestão de manejo e redução de prejuízos.

Por fim, a profissional reforça que a educação da população também representa papel crucial para a compra de produtos de qualidade, reforçando que os consumidores devem optar por comprar proteínas de fornecedores respeitáveis, que seguem rigorosos padrões de qualidade e segurança. Além de observar a data de validade dos produtos, é importante que sejam adquiridos produtos que tenham o selo de inspeção sanitária federal, estadual ou municipal em sua embalagem, os quais refletem o padrão de inspeção e auditoria do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA).

