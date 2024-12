IEG: solução educacional é direcionada nos CSCs brasileiros

Com base em mais de 15 anos de experiência do IEG em Educação e Serviços Compartilhados, o Impulse Solution for Shared Services Teams foi criado para ser uma solução educacional no desenvolvimento dos profissionais que atuam em Centros de Serviços Compartilhados (CSCs). Essa é uma forma dos profissionais não apenas aprenderem, mas se conectarem e colaborarem ativamente para solucionar os desafios cotidianos.

Foi exatamente essa visão que levou à criação do Impulse Solution pelo IEG, que desde 2023, através da Metodologia Impulse, pautada em três pilares – capacitação, inspiração e criação de soluções –, tem proporcionado a profissionais de diferentes áreas e níveis de senioridade dos Centros de Serviços brasileiros, acesso a conteúdos, cases, palestras e workshops, complementando seus gaps organizacionais e técnicos sobre CSC.

No Impulse Solution são oferecidos módulos de conhecimento que abordam temas como: Implementação de CSC, Gestão do CSC, Boas Práticas de CSC, Perfil do Profissional de CSC, Cultura de Serviços Compartilhados, Panorama do Mercado Brasileiro e Tendências. Sendo considerados os alicerces do conhecimento em um CSC, esses assuntos são fundamentais para preparar os profissionais não apenas para os desafios presentes, mas também para antecipar e adaptar-se às mudanças futuras do mercado de Serviços Compartilhados.

Um aspecto muito importante para elevar o desenvolvimento profissional dentro da solução educacional tem sido benchmarkings e a criação de redes de conexão com equipes de outras empresas.

"Nosso objetivo é fazer mais do que ensinar, estamos estimulando o pensamento crítico através de métodos que não apenas simulam, mas integram debates sobre os desafios recorrentes nos CSCs", reforça Taís Nascimento, sócia do IEG e responsável pela Escola de Negócios.

"Além disso, os participantes têm acesso a um acervo abrangente com cases de Serviços Compartilhados do país, onde não apenas conhecem soluções e inovações, mas também encontram inspiração para aplicar ideias em seus próprios Centros, colocando em prática aquilo que parecia distante. Somado a tudo isso, também são discutidos desafios e obstáculos enfrentados pelos Centros no cotidiano em palestras e workshops. Tudo isso torna o Impulse Solution uma iniciativa criada especificamente para promover o crescimento contínuo dos profissionais em CSCs", destaca Nascimento.

Atualmente, o Impulse Solution alcança mais de 80% de usuários ativos e 70% de usuários engajados, tendo impactado mais de 800 profissionais de CSCs. "Esses números refletem o comprometimento da solução e como está influenciando significativamente o desenvolvimento de muitos profissionais, fortalecendo suas habilidades e contribuindo para o avanço dos Centros de Serviços Compartilhados", ressalta a sócia.

