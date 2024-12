Turismo: 90% dos brasileiros planejam viajar no verão

Além das celebrações típicas de fim de ano, as viagens também fazem parte dos planos dos brasileiros nesta época. Segundo uma pesquisa da Booking, divulgada pelo portal Panrotas, mais de 90% dos turistas brasileiros pretendem viajar no próximo verão.

O levantamento também revelou que o Natal e o Carnaval são as datas preferidas para economizar durante as viagens. Mais de 20% dos entrevistados afirmaram que pretendem gastar até R$ 2.000 nesses períodos.

Para Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, que integra a unidade Golden Park All Inclusive Poços de Caldas, o número apontado pela Booking mostra o desejo de conhecer novos lugares e também uma retomada do turismo em grande escala. “Esse percentual expressivo me faz pensar em como o turismo doméstico pode sair fortalecido, com brasileiros redescobrindo as belezas do próprio país”, afirma.

O aumento reflete diretamente na rede hoteleira, que aquece e renova o mercado, explica o especialista. “Um índice tão positivo é como um sopro de otimismo para o setor, que foi muito impactado em outros momentos. Mais do que isso, é uma oportunidade de as redes se reinventarem e inovarem”, pontua.

Além do setor hoteleiro, outras áreas também recebem um impacto positivo, como a de transportes, serviços de receptivo e pequenos comércios locais. O especialista vê com bons olhos essa expansão para as comunidades turísticas, especialmente aquelas que dependem diretamente desses visitantes. Porém, ele faz um alerta: “Será que todos os destinos estão preparados para essa demanda crescente?”.

Como os hotéis podem se preparar?

Já prevendo esse aumento do número de turistas, a rede hoteleira consegue se programar e oferecer uma melhor experiência para os hóspedes. Uma boa gestão e equipe treinada são os cuidados básicos, de acordo com o especialista da Nacional Inn.

“Antecipar cenários é essencial: prever as demandas mais comuns, como maior consumo no café da manhã ou check-ins em massa, pode evitar gargalos. Além disso, a tecnologia pode ser uma aliada nesse processo. Sistemas de gestão eficientes, check-ins automatizados e até aplicativos que conectem o hóspede aos serviços do hotel podem ajudar a otimizar a operação sem perder o toque humano”, destaca.

Outro ponto que não pode ficar de fora é a infraestrutura dos hotéis, que desempenha um papel crucial no bem-estar do hóspede. Aly exemplifica dizendo que não basta oferecer um complexo de lazer, com piscinas e atrações, se esses locais estiverem mal cuidados.



“Os turistas estão cada vez mais exigentes, e a primeira impressão muitas vezes é decisiva. Uma boa manutenção vai além do visual. É sobre garantir a segurança, o conforto e a funcionalidade de todos os espaços. Essa atenção aos detalhes faz com que o hóspede se sinta valorizado e tenha vontade de voltar”, acrescenta.

Planejamento é crucial

A fim de garantir uma viagem sem surpresas desagradáveis, 60% dos entrevistados pela Booking já estão se preparando para os destinos do próximo verão. O diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis reforça a necessidade de fazer um planejamento prévio, evitando, assim, imprevistos e garantindo uma experiência mais tranquila.

“Além disso, organizar-se com antecedência permite pesquisar opções mais acessíveis e até escolher acomodações e passeios que realmente valem a pena. Um bom planejamento pode ser a chave para transformar uma viagem em uma memória inesquecível”, finaliza.

Sobre o Golden Park All Inclusive Poços de Caldas



Localizado na Av. Vereador Edmundo Cardillo, 3608, Jardim Del Rey Poços de Caldas, o hotel está de frente para o Parque Temático Walter World, próximo do Santuário Mãe Rainha e da Represa Saturnino de Brito, além disso, fica a cinco minutos do centro de Poços de Caldas, uma das cidades mais visitadas do Sul de Minas. O Golden Park Poços de Caldas dispõe de sistemas All Inclusive e Open Bar completos.



A unidade conta com uma estrutura que inclui atrações como piscinas, programação recreativa para crianças, atividades de lazer como jogos, oficinas de trabalhos manuais, práticas esportivas, atividades em contato com a natureza e shows com música ao vivo.

Para mais informações, basta acessar o site do Hotel Golden Park.







