Thermas Resort Walter World abre campanha Réveillon 2025

Com objetivo de proporcionar experiências únicas aos clientes de todas as idades, o Hotel Thermas Resort Walter World, localizado no Sul de Minas Gerais e integrante da Rede Nacional Inn, abre oficialmente a campanha de vendas para o Réveillon 2025. Durante o mês de dezembro o local oferece condições especiais de pagamento, com a possibilidade de parcelar em até 12 vezes sem juros e pacotes de diárias com até 15% de desconto.



De acordo Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, além de oferecer o sistema All Inclusive com Open Bar Premium, o local também contará com uma ceia exclusiva durante o Natal e Ano Novo. Ele ressalta ainda que a campanha está oferecendo gratuidade para duas crianças de até 11 anos.



Um levantamento realizado pela Booking.com, e divulgado pelo portal Mercado e Eventos, mostra que a importância de estar com a família no Natal é um consenso entre os brasileiros: 53% dos entrevistados costumam viajar com a família, seguido por 24% que dizem viajar com o cônjuge, o que confirma a data como um momento de união e celebração.



Aly ressalta que a diversidade de atrações, como os shows de teatro e apresentações artísticas, serão um ponto alto da programação do hotel. “As Marionetes do Guarujá e a Balada LED são escolhas criativas, que conseguem agradar tanto crianças quanto adultos. Além disso, a escolha de atividades recreativas como o Jantar Encantado, o Chá com Alice, o Pega Bandeira, a Gincana Kids e o Spa Kids tem como foco proporcionar momentos especiais para os pequenos”. A ocasião também contará com a presença do fundador e mentor do grupo Família Lima, o músico Zéca Lima.



A pesquisa da Booking revela que, em relação às acomodações, 32% dos turistas dizem preferir hotéis enquanto 23% escolhem resorts. “Os hóspedes podem contar com acesso direto ao Parque de Diversões Walter World. Nosso objetivo é proporcionar comodidade para quem viaja em família”, destaca Aly.



“No dia 31 a programação ainda contará com DJ, banda, karaokê e um momento dedicado para fazer pedidos para 2025 enquanto soltam balões de hélio em meio aos fogos de artifício”, acrescenta.



Minas lidera turismo brasileiro



Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), compilados pelo Observatório do Turismo (OTM) da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult-MG), apontam que o estado de Minas Gerais permanece na liderança do crescimento da atividade turística no Brasil, tendo uma variação positiva de 9% em relação ao mesmo período de 2023 e ficando 592,31% acima da média nacional (1,3%).



Para Ricardo Aly, a busca por experiências que proporcionem memórias positivas é um dos fatores que fazem com que a região atraia cada vez mais turistas.



Hotel Thermas Resort Water Word



O hotel está localizado em um complexo que inclui o Parque Temático Walter World e o Mini Zoo, com vista para as montanhas do Sul de Minas. O empreendimento oferece estrutura e opções de lazer para todas as idades.



Além de um espaço dedicado às crianças com uma equipe de recreadores, o hotel conta com sete piscinas climatizadas, SPA, shows ao vivo e o sistema All Inclusive, que inclui refeições, petiscos e bebidas no Open Bar Premium.



Para saber mais, basta acessar: https://www.nacionalinn.com.br/hoteis/hotel-thermas-resort-walter-world

Website: https://www.nacionalinn.com.br/hoteis/hotel-thermas-resort-walter-world