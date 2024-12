Poços de Caldas abriga um dos maiores complexos para eventos

O turismo brasileiro tem alcançado crescimento significativo nos últimos anos. Só o setor de viagens corporativas, por exemplo, já atingiu um faturamento de R$ 3,3 bilhões no terceiro trimestre de 2024. O número ultrapassa o desempenho registrado em 2019, antes da pandemia de Covid-19, quando o valor ficou em R$ 2,9 bilhões. Os dados, da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp), foram divulgados pelo Ministério do Turismo.

Para atender a um público cada vez mais exigente, o Hotel Village Inn Poços de Caldas, em Minas Gerais, oferece estrutura para receber eventos que vão desde festas, palestras e workshops até grandes encontros corporativos. Integrado aos Centros Nacional Inn de Convenções (Cenacon), o local é considerado um dos maiores complexos de eventos da região, contando com 23 salas de diversos tamanhos e que, juntas, podem acomodar aproximadamente 7 mil pessoas em formato auditório.

De acordo com Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, o principal objetivo da Rede Nacional Inn ao incluir centros de convenções em seus hotéis é garantir versatilidade tanto para hóspedes de lazer quanto para quem busca espaços corporativos.

“Não é apenas sobre oferecer acomodações, mas também sobre atender necessidades diversificadas, criando ambientes que sejam úteis e funcionais. Isso faz parte da nossa premissa em entregar soluções integradas para diferentes públicos. Acredito que essa junção de lazer e trabalho é um modelo que atende às demandas modernas”, avalia o diretor.

Atualmente, o estado de Minas Gerais permanece na liderança do crescimento da atividade turística no Brasil, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), compilados pelo Observatório do Turismo (OTM), da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult-MG).

Aly acredita que oferecer um espaço para quem organiza eventos de grande porte, como os corporativos, contribui para um equilíbrio entre trabalho e relaxamento, o que, segundo o empresário, tem sido algo cada vez mais valorizado.

“Para quem organiza eventos, essa integração do resort ao Cenacon significa que tudo está ao alcance, desde a hospedagem dos participantes até o acesso às áreas de lazer. Além disso, estar em Poços de Caldas, uma cidade turística, pode agregar ainda mais. Essa localização oferece aos participantes a chance de explorar a região e, ao mesmo tempo, participar de um evento corporativo”, afirma.

Além da infraestrutura física, o complexo fornece alguns serviços personalizados. A equipe do hotel pode auxiliar em todas as etapas de planejamento e execução dos eventos, desde a organização logística até o suporte técnico durante as apresentações.

“Outra funcionalidade é a climatização e a disponibilidade de internet Wi-Fi de alta velocidade, que são indispensáveis para qualquer evento nos dias de hoje. Esses detalhes fazem parte do nosso objetivo em oferecer conforto aos participantes, algo que considero essencial para garantir a qualidade das experiências”, finaliza o empresário.





Para saber mais, basta acessar: https://www.nacionalinn.com.br/hoteis/hotel-village-inn-pocos-de-caldas





Website: https://www.nacionalinn.com.br/hoteis/hotel-village-inn-pocos-de-caldas