Especialista alerta sobre golpe do plano funeral

A morte pode ser um momento extremamente delicado, seja por motivos emocionais ou financeiros. Para aliviar toda a carga deste momento difícil, muitas pessoas buscam por planos funerais. No entanto, é crucial estar atento aos detalhes na hora de contratar esses serviços para evitar possíveis problemas.



Recentemente, o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) denunciou irregularidades envolvendo empresas que prestavam serviços de assistência funerária na cidade de Criciúma, como noticiado pelo portal G1.



Entre os problemas identificados estava o aumento abusivo de valores de serviços para velórios e a má qualidade de produtos ofertados. Os envolvidos foram presos e o MPSC apura agora crimes de corrupção ativa, fraudes de licitação, organização criminosa e crime contra a ordem econômica.



De acordo com o especialista Bernardo M., CEO da empresa de assistência funeral Ciclo Assist, os casos de golpes nesse segmento podem ocorrer, principalmente, devido à vulnerabilidade emocional dos familiares diante da perda de um ente querido. Ele afirma que a falta de conhecimento sobre os processos funerários e opções ilegítimas no mercado também contribui para que esse tipo de fraude ocorra.



“Há quem se aproveite do estado emocional fragilizado das pessoas para oferecer serviços de forma agressiva, utilizando argumentos de urgência para forçar decisões rápidas e prejudiciais ao consumidor”. O empresário ressalta ainda que a melhor forma de se precaver é realizar uma pesquisa prévia e manter a calma, mesmo em situações de pressão.



O CEO indica conferir a reputação da empresa por meio de comentários em redes sociais, verificar se há registros de reclamações em plataformas confiáveis e buscar informações sobre o CNPJ. “Além disso, sempre desconfie de propostas muito vantajosas ou de abordagens insistentes”.



“Entre os fatores que exigem maior atenção durante a busca pelo serviço e podem caracterizar fraude é saber se a empresa oferece condições muito abaixo do preço de mercado, alguma pressão para pagamento imediato ou pedidos de depósito em contas de pessoas físicas, ausência de contrato ou de informações claras sobre o CNPJ e endereço físico da empresa, além de dificuldades em obter contato após a contratação”, completa.



Bernardo afirma que planejamento é fundamental para evitar cair em golpes. “Manter um diálogo aberto com os familiares sobre os desejos e expectativas para o momento final ajuda a evitar decisões precipitadas. Então considere contratar um plano funeral com antecedência”.



“Determine quais serviços podem ser essenciais no momento (velório, traslado, cremação, etc.) e pesquise por fornecedores confiáveis, dando preferência para empresas com boa reputação e histórico no mercado. Solicite orçamentos detalhados, especificando todos os serviços inclusos e os custos de cada um, e analise atentamente as cláusulas contratuais, verificando cobertura, prazos e condições de cancelamento. Não se sinta pressionado a fechar contrato sem total confiança no fornecedor”, finaliza.



