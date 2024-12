Em 17 de dezembro de 2024, a SBC Medical Group Holdings Incorporated ("SBC Medical" ou a "Empresa") anunciou que sua subsidiária, SBC Medical Group Co., Ltd. (doravante denominada "SBCMG"), decidiu vender todas as ações de suas subsidiárias, SBC Kijimadaira Resort Co., Ltd. (doravante denominada "Kijimadaira") e Skynet Academy Co., Ltd. (doravante denominada "SNA"), conforme descrito a seguir. A decisão de vender estas subsidiárias foi tomada para concentrar os recursos de gestão da SBCMG em sua empresa principal de serviços médicos, em linha com sua estratégia de priorizar e se concentrar em áreas de negócios importantes.

As subsidiárias que estão sendo vendidas operam nos seguintes setores:

Kijimadaira : Operações de estação de esqui

: Operações de estação de esqui SNA: Operações de treinamento de voo

As ações serão vendidas a uma empresa de propriedade integral de Yoshiyuki Aikawa, o Diretor Executivo da Empresa. Como esta transação constitui uma transação de parte relacionada, ela foi deliberada e aprovada pelo Conselho Administrativo e Comitê de Auditoria da Empresa. Para garantir a imparcialidade da transação, uma organização terceirizada independente conduziu uma avaliação. Os resultados são os seguintes:

A avaliação das ações da Kijimadaira reflete seu patrimônio líquido negativo, resultando em um preço de venda nominal A avaliação das ações da SNA foi determinada com base no método de fluxo de caixa descontado (DCF). Contudo, o valor da transação não é material em termos de relatórios financeiros.

É esperado que o impacto desta transação nas demonstrações financeiras consolidadas da Empresa seja mínimo, sem mudanças significativas em sua posição financeira previstas.

A transação deve ser concluída até o fim de dezembro de 2024, sujeita às condições de fechamento padrão. A SBC Medical continua comprometida em avançar sua estratégia de crescimento centrada no setor de serviços médicos.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241218545467/pt/

SBC Medical Group Holdings Incorporated

Hikaru Fukui / Chefe de Relações com Investidores

e-mail: ir@sbc-holdings.com