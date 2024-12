Sistema Único de Saúde vem ajudando no combate à obesidade

A obesidade é um problema de saúde pública crescente no Brasil. Dados do IBGE indicam que a proporção de adultos obesos mais que dobrou entre 2003 e 2019, passando de 12,2% para 26,8% (gov.br). O portal de notícias g1.globo.com mostrou que a estimativa é de que, em 20 anos, 75% dos adultos brasileiros estarão com sobrepeso ou obesidade.

A cirurgia bariátrica tem se mostrado uma intervenção eficaz para casos de obesidade mórbida. No entanto, o acesso a esse procedimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ainda é limitado. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e metabólica (SBCBM) em 2021, foram realizadas 2.864 cirurgias bariátricas pelo SUS, representando apenas 1,5% da população elegível. Em contraste, os planos de saúde realizaram 57.152 procedimentos no mesmo período.

O Dr. Wilson Freitas Jr., especialista em cirurgia bariátrica, destaca a importância de ampliar o acesso a esse tratamento pelo SUS. "A cirurgia bariátrica é uma ferramenta eficaz no combate à obesidade mórbida, mas é fundamental que haja maior disponibilidade desse procedimento na rede pública para atender à crescente demanda", afirma o Dr. Freitas Jr.

Além da cirurgia, o SUS oferece programas de prevenção e tratamento da obesidade, como o Programa Academia da Saúde, que promove atividades físicas e educação alimentar. No entanto, especialistas apontam que essas iniciativas ainda são insuficientes diante da magnitude do problema.

Estudos divulgados pelo Ministério da Saúde indicam que a obesidade está associada a diversos fatores além dos que já conhecemos que são, como diabetes tipo 2, hipertensão e doenças cardiovasculares, está associado também à natureza individual, coletiva, social, econômica, cultural e ambiental. No contexto geral a obesidade está aumentando a mortalidade precoce e os custos para o sistema de saúde. Portanto, ampliar o acesso a tratamentos eficazes, como a cirurgia bariátrica, é essencial para reduzir o impacto da obesidade na saúde pública.

Em resumo, embora o SUS desempenhe um papel crucial no combate à obesidade no Brasil, há uma necessidade urgente de expandir o acesso a intervenções eficazes, como a cirurgia bariátrica. O tratamento adequado pode transformar vidas e contribuir para mitigar os impactos dessa condição na saúde pública e nos custos do sistema.

Website: https://drwilsonfreitasjr.com.br/