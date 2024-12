A NTT DATA Japão, parte do NTT Group e inovadora confiável em serviços empresariais e de TI, fechou uma parceria com a Kinaxis® (TSX:KXS), líder global em orquestração de cadeia de suprimentos de ponta a ponta, como integradora de sistemas e revendedora com valor agregado. Uma das maiores fornecedoras de TI do Japão, a NTT DATA Japão apoiará a estratégia centrada em cliente em primeiro lugar da Kinaxis e fornecerá diferenciada expertise em consultoria, integração e fornecimento, através de suporte ao cliente, ajudando as cadeias de suprimento globais a se tornar mais inteligentes e eficientes.

"Entendemos o poder da transformação e investimos constantemente em tecnologias inovadoras e uma sólida rede de parceiros", afirmou Kazuhiro Ikeda, chefe do setor de consultoria, unidade de negócios empresariais da NTT DATA Japão. "Estamos contentes em colaborar com a Kinaxis para fornecer soluções personalizadas que ajudam as organizações a aprimorar suas operações digitais e transformar sua orquestração de cadeia de suprimentos, impulsionando a eficiência e o crescimento".

O programa Kinaxis PartnerLink continua expandindo, com especialistas regionais que oferecem serviços personalizados de suporteàimplementação do cliente para requerimentos individuais do mercado. Com as décadas de experiência em transformação digital da NTT DATA, a parceria trará inúmeros recursos e serviços personalizados ao mercado japonês.

"Com a mesma visão de um futuro sustentável, onde a tecnologia e a inovação empoderam as pessoas, os clientes e as comunidades, a NTT DATA Japão é um parceiro ideal", afirmouConrad Mandala, vice-presidente executivo de operações estratégicas e entrada no mercado, organização de parceiros globais da Kinaxis. "O compromisso deles com a excelência em modernizar as operações digitais no local de trabalho e impulsionar o sucesso do cliente é notável. Estamos na expectativa de trabalharmos juntos para fornecer resultados excelentes que elevam as experiências dos clientes".

O programa Kinaxis PartnerLink, que inclui integradores de sistema, parceiros da nuvem, parceiros de extensão de solução e revendedores com valor agregado, forma um ecossistema robusto de organizações unidas pela crença de que a orquestração da cadeia de suprimentos de ponta a ponta acelera a transformação estratégica e otimiza as cadeias de suprimentos globais. Em 2024, o ecossistema de parceiros da Kinaxis incluiu mais 33 parceiros, com representação de cada uma das nossas regiões, NAM, EMEA e APAC.

Para saber mais sobre a Kinaxis e seus parceiros, acesse www.kinaxis.com/partners.

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder mundial em orquestração de cadeias de suprimentos modernas, impulsionando cadeias de suprimentos globais complexas e apoiando as pessoas que as gerenciam, a serviço da humanidade. Nossa poderosa plataforma de orquestração de cadeia de suprimentos com IA, Maestro™, combina tecnologias e técnicas patenteadas que proporcionam total transparência e agilidade em toda a cadeia de suprimentos, desde o planejamento estratégico plurianual até a entrega final. As principais marcas internacionais confiam em nosso software para fornecer a agilidade e a previsibilidade necessárias para navegar na volatilidade e na disrupção atuais. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn.

