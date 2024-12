Em comemoração ao seu 40ºaniversário, a Kinaxis® (TSX:KXS), líder mundial em orquestração completa da cadeia de suprimentos, anunciou hoje um prêmio acadêmico de US$ 40 mil para ajudar os estudantes que desejam seguir carreira na cadeia de suprimentos. A Kinaxis está fortalecendo suas parcerias com a Texas Christian University, a University of Toronto e a Carleton University para fornecer a cada instituição uma parte do prêmio para ajudar os alunos atualmente matriculados em programas de cadeia de suprimentos, IA ou ciência da computação a moldar o futuro das cadeias de suprimentos.

O prêmio acadêmico da Kinaxis chega em um momento em que a necessidade de talentos na cadeia de suprimentos está crescendo. Conforme validado por uma recente pesquisa da IDC patrocinada pela Kinaxis, mais de 32% das lideranças globais em cadeia de suprimentos afirmaram que a capacidade de atrair e reter os melhores talentos com as habilidades certas é uma das principais preocupações para a continuidade dos negócios.

“À medida que as cadeias de suprimentos aumentam em escala e complexidade, cultivar a próxima geração de líderes se torna essencial”, disse Gelu Ticala, diretor de Tecnologia da Kinaxis. “Comemorar nosso 40º aniversário investindo nesses futuros inovadores se alinha perfeitamente com nosso legado de tornar as cadeias de suprimentos mais inovadoras, confiáveis e sustentáveis, e eu não poderia estar mais animado em premiá-los a tempo para o próximo ano letivo.”

Desde a criação de um dos primeiros mecanismos de planejamento de requisitos de material (MRP) na memória, na década de 1980, que reduziu o tempo de execução do MRP de dias para minutos, até a adoção de um modelo SaaS anos antes de seus pares, a Kinaxis tem estado na vanguarda de todas as principais inovações tecnológicas do setor de cadeia de suprimentos nas últimas quatro décadas.

A Kinaxis reconhece o papel fundamental que o ensino superior desempenha na exposição dos estudantes ao campo, por meio de palestras de convidados, concursos de estudos de caso, certificações e o Kinaxis Supply Chain Game, uma simulação ao vivo que demonstra as complexidades e os desafios enfrentados pelos planejadores. O Programa Acadêmico da Kinaxis, que alcançou mais de 12 mil alunos desde sua criação em 2020, foi projetado para ajudar a garantir que a próxima geração tenha as ideias e as habilidades necessárias para impulsionar a cadeia de suprimentos moderna.

Para saber mais sobre o Programa Acadêmico da Kinaxis, acesse https://www.kinaxis.com/en/about-us/kinaxis-academic-program.

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder mundial em orquestração moderna de cadeias de fornecimento, que potencializam cadeias de fornecimento mundiais complexas e apoiam as pessoas que as gerenciam, a serviço da humanidade. Nossa poderosa plataforma de orquestração de cadeias de fornecimento com infusão de IA, Maestro™, combina tecnologias e técnicas proprietárias que oferecem total transparência e agilidade em toda a cadeia de fornecimento; do planejamento estratégico plurianualàentrega de última milha. Temos a confiança de marcas internacionais renomadas para proporcionar a agilidade e a previsibilidade necessárias, a fim de navegar na volatilidade e na interrupção de hoje. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241219874000/pt/

Assessoria de Imprensa

Jaime Cook | Kinaxis

jcook@kinaxis.com

+1 289-552-4640

Relações com Investidores

Rick Wadsworth | Kinaxis

rwadsworth@kinaxis.com

+1 613-907-7613