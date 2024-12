Aplicativos de idiomas apostam em inovação e inclusão

Os brasileiros procuram aprender um novo idioma para ter mais oportunidades de trabalho, estudar no exterior, viajar e conhecer novas culturas. No entanto, estudos mostram que mais de 90% dos brasileiros não têm inglês fluente, indica Pesquisa da Viva América– assessoria de serviços imigratórios.

Para os estudantes que querem estudar uma nova língua, além das escolas, os aplicativos de aprendizagem de idiomas ganham espaço com o uso de inovação e inclusão em suas metodologias de ensino. Para os usuários brasileiros, os cursos de idiomas mais populares são inglês, espanhol e francês e, nos aplicativos, podem encontrar cursos adaptados que incluem explicações em português.

Outras inovações em aplicativos são o uso da tecnologia para introduzir recursos inclusivos, como o modo especial para pessoas com dislexia e TDAH e opções de ruído branco para melhorar a concentração. Além disso, há cursos de linguagem de sinais americana, promovendo a inclusão ao conectar surdos e ouvintes.

Diferenciais e inovações dos aplicativos de aprendizagem de idiomas:

Conteúdo elaborado por especialistas: cursos criados por profissionais de ensino de idiomas incluem cenários reais, gírias contemporâneas e metodologias inovadoras. Prática em ambiente seguro: com o suporte de IA, os usuários podem praticar conversação sem medo de errar, superando barreiras comuns ao aprendizado. Soluções adaptadas para neurodiversidade: recursos exclusivos tornam o aprendizado acessível para pessoas com dislexia ou TDAH. Aulas ao vivo personalizadas: soluções para indivíduos e empresas ajudam a alcançar objetivos específicos.

“O Brasil é um país vasto e diversificado, com uma ampla gama de interesses e objetivos. Investimos em pesquisa sobre as necessidades locais, hábitos e métodos de aprendizagem preferidos e buscamos parcerias com organizações educacionais locais, bem como com especialistas em cultura e idioma”, explica Andrew Skrypnyk, CEO e cofundador do Promova - aplicativo de origem ucraniana especializado no ensino de idiomas.