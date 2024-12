Trackhouse e Gulf Oil Internacional firmam parceria para o campeonato MotoGP

A Trackhouse Racing, equipe norte-americana inicia seu segundo ano na principal categoria do motociclismo e, desta vez, com logotipo da Gulf nas motos Aprilia RS-GP25, pilotadas por Raul Fernandez e pelo campeão mundial de Moto2, Ai Ogura, durante a temporada de 2025.

Junto com a Trackhouse Racing, a Gulf pretende ampliar sua presença no esporte a motor, e expandir sua presença em mercados estratégicos onde a equipe competirá, como o Sudeste Asiático e a Argentina.

A Trackhouse, que conquistou múltiplas corridas na NASCAR Cup Series, traz ao motociclismo uma nova abordagem, oferecendo aos fãs acesso exclusivo às atividades dos pilotos e bastidores. A Trackhouse valoriza a paixão e a diversão que as corridas proporcionam — uma visão que é compartilhada pela Gulf.

“A Gulf tem uma rica história no automobilismo, e estamos entusiasmados em continuar essa trajetória ao nos unirmos a uma equipe de motociclismo tão ambiciosa e dinâmica como a Trackhouse Racing. Compartilhamos a visão de colocar os fãs no centro de tudo o que fazemos e aproximá-los ainda mais da ação por meio dessa parceria. Estamos ansiosos para causar um grande impacto no MotoGP e ver onde esse novo capítulo de nossa história nos levará”, diz Mike Jones, CEO da Gulf Oil International.

Para Justin Marks, proprietário da equipe Trackhouse MotoGP, “é uma grande honra e um momento marcante para a equipe Trackhouse MotoGP dar as boas-vindas à Gulf como parceira principal. A Gulf já esteve presente em alguns momentos do automobilismo, e ver o logotipo estampado em nossas Aprilia RS-GP25 é extremamente empolgante. Estamos ansiosos para dar vida à marca Gulf no cenário global do motociclismo e alcançar milhões de fãs.”

