Cirion Technologies anuncia nova rota de cabo submarino, SAC-2

A Cirion Technologies , uma provedora de infraestrutura digital e tecnologia na América Latina, anunciou a Rota South American Crossing-2 (SAC-2), uma nova rota submarina no Atlântico totalmente diferente e resiliente, ampliando a conexão de fibra entre a América Latina e a América do Norte.

Esta nova rota faz parte do sistema submarino de ponta Firmina e complementa os cabos existentes da Cirion, SAC (South American Crossing) e MAC (Mid Atlantic Crossing). O SAC-2 oferece completa diversidade dos sistemas existentes no Atlântico e dos pontos de aterragem tradicionais na Flórida e em Nova York. A rota incluirá uma estação de aterragem em Praia Grande, Brasil, e se estenderá de Mrytle Beach, na Carolina do Sul, na Costa Leste dos E.U.A, até a estação de aterragem de cabos carrier-neutral da Cirion em Las Toninas, Argentina. Espera-se que o SAC-2 esteja pronto para serviço no primeiro trimestre de 2025.

O sistema de cabos foi projetado para fornecer uma nova rota entre os Estados Unidos, a Argentina e o Brasil, assim como a locais críticos na América Latina, e possibilitará uma expansão significativa de capacidade de largura de banda.

Benefícios do cabo SAC-2:

Diversidade de rotas e pontos de aterragem : Agora, a Cirion possui duas rotas redundantes entre os E.U.A. e o Brasil, além de duas rotas redundantes que se estendem até a Argentina.

: Agora, a Cirion possui duas rotas redundantes entre os E.U.A. e o Brasil, além de duas rotas redundantes que se estendem até a Argentina. Conectividade com latência baixa : Estes cabos reforçam a resiliência da rede da Cirion, garantindo uma conectividade e baixa latência em todas as Américas.

: Estes cabos reforçam a resiliência da rede da Cirion, garantindo uma conectividade e baixa latência em todas as Américas. Mais capacidade e eficiência : A rota expressa SAC-2 permite otimiza a eficiência na rede atual e aumenta de forma relevante a capacidade de transferência dos serviços de fibra submarina da Cirion para os clientes.

: A rota expressa SAC-2 permite otimiza a eficiência na rede atual e aumenta de forma relevante a capacidade de transferência dos serviços de fibra submarina da Cirion para os clientes. Oportunidades de negócios: Juntas, estas novas rotas aumentarão a conectividade internacional e devem impulsionar a economia digital, abrindo novas oportunidades de negócios.

"Estamos entusiasmados por nos unirmos à Google no sistema de cabos Firmina e por lançar oficialmente o SAC-2, o que demonstra nosso compromisso de fornecer uma diversidade aprimorada com baixa latência e redes de alta capacidade nas Américas para nossos clientes e parceiros", disse Facundo Castro, CEO da Cirion Technologies.

"Estamos satisfeitos com a nossa segunda rota submarina no Atlântico - um testemunho do crescimento rápido de negócios da Cirion, em meio à proliferação contínua da nuvem e o surgimento da inteligência artificial. Ao fornecermos uma rota nova e diferente, acreditamos que o SAC-2 apoiará ainda mais a demanda florescente por serviços de dados", comentou Leonardo Barbero, Presidente da Unidade de Negócios de Conectividade, na Cirion.

A rede total da Cirion abrange mais de 105.000 km de fibras submarina e terrestre de longa distância e metropolitana, 18 estações de aterragem de cabos e seis sistemas submarinos importantes: South American Crossing (SAC), Mid Atlantic Crossing (MAC), Pan-American Crossing (PAC), Cook’s Crossing (CC), Trans-Andean Crossing (TAC), e agora, South American Crossing 2 (SAC-2). A Cirion também possui uma rede IP internacional Tier-1 que fornece conectividade direta à Internet para as principais operadoras e ISPs. Em conjunto com sua infraestrutura de rede, a Cirion fornece conectividade crítica de ponta a ponta nas principais regiões da América Latina e de/para os Estados Unidos, oferecendo uma ampla gama de serviços de capacidade, colocation e segurança em toda a região.

Sobre a Cirion:

A Cirion é uma provedora pan-regional de infraestrutura digital e tecnologia, oferecendo um conjunto abrangente de serviços de colocation, infraestrutura em nuvem e fibras terrestres e submarinas. A Cirion atende a mais de 5.500 clientes latino-americanos e multinacionais, incluindo empresas, agências governamentais, provedores de serviços em nuvem, operadoras, ISPs e outras empresas líderes. A Cirion possui e opera um portfólio de redes e instalações de data centers próprios, com ampla cobertura abrangendo toda a região América Latina.

Website: http://www.ciriontechnologies.com