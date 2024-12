Binatural é destaque em Bioenergia no prêmio do agronegócio

Binatural, empresa especializada na produção de biodiesel, foi reconhecida na categoria Bioenergia no Prêmio Melhores do Agronegócio 2024, um dos mais prestigiados do setor agropecuário no Brasil. Promovido pelo Globo Rural, a premiação avalia o desempenho de empresas em áreas com excelência operacional, inovação tecnológica e compromisso com a sustentabilidade.

Esse reconhecimento reforça o papel da Binatural como a voz do biodiesel e a capacidade da companhia em liderar soluções energéticas limpas e sustentáveis, André Lavor, CEO e co-fundador da Binatural, enfatizou: “Este prêmio simboliza nosso compromisso com a inovação, a excelência e a responsabilidade socioambiental, diretrizes que norteiam nossas ações diariamente. Cada colaborador desempenha um papel fundamental nessa conquista, que nos motiva a prosseguir na construção de um futuro sustentável para o setor.”

Com um modelo de negócios que alia a diversidade de matérias-primas à formação de parcerias estratégicas, a Binatural desenvolve soluções que atendem aos desafios da transição energética brasileira. A empresa investe em tecnologia de ponta e processos eficientes para transformar desafios em oportunidades, gerando impacto positivo tanto para o mercado quanto para o meio ambiente.

Sobre a Binatural

A Binatural é especializada na produção de biodiesel desde 2006, sendo uma das pioneiras na fabricação do biocombustível. Registra crescimento exponencial desde o início de suas atividades marcando presença como agente transformador da matriz energética brasileira, fortalecendo a agricultura familiar e com atuação decisiva na defesa do meio ambiente, contribuindo para a redução da emissão de poluentes prejudiciais à saúde e ao planeta.

Sob o slogan “ENERGIA BOA”, o propósito da empresa é transformar o biodiesel em um negócio sustentável por respeito à vida e ao meio ambiente, gerando desenvolvimento social e econômico para o país.

Além do biodiesel, sua especialidade, que é distribuído a todas as regiões do País, a Binatural também produz glicerina, ácido graxo e borra, distribuídos nacionalmente e, no caso específico da glicerina, também exportada para diversos países.