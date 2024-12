A Carestream Health recentemente firmou um acordo com a BSF Medical - SARL, uma das principais distribuidoras de soluções médicas que abrangem cardiologia, urologia, endoscopia, radiologia e produtos farmacêuticos na Argélia.

"Estamos animados por nos unirmos a uma organização forte como a BSF", disse Mahmoud Lazzouli, gerente de desenvolvimento de negócios da Carestream para o Noroeste da África - Negócios de consumíveis. "Como uma das principais fornecedoras na Argélia, o compromisso deles com as necessidades dos clientes e o sólido histórico de satisfação do cliente se destacam".

Como um dos maiores distribuidores de equipamentos médicos da Argélia, a BSF oferece soluções para os setores público e privado.

A BSF Medical – SARL foi incentivada pelo próprio histórico da Carestream em satisfação do cliente na região, destacando também a trajetória de excelência em imagem da Carestream e sua capacidade de fornecer soluções sob medida e de alto desempenho como fatores para buscar uma parceria.

"A Carestream tem um longo histórico de excelência no setor de imagens médicas", disse Zakaria Benhabib. "Estamos ansiosos para ver como podemos ajudar não apenas uns aos outros, mas nossos clientes e seus pacientes, proporcionando uma experiência de imagem mais fácil e impactante".

Com a adição da BSF, a Carestream agora conta com mais de 200 parceiros comprometidos em todo o mundo.

"Estamos ansiosos para ver o impacto dessa nova parceria", disse Lazzouli. "Juntos, continuaremos colocando os clientes em primeiro lugar para criar uma melhor experiência de imagem para os prestadores de serviços e suas equipes, além de seus pacientes".

Sobre a Carestream Health

A Carestream é um provedor mundial de sistemas de imagens médicas; sistemas de imagens de raios X para testes não destrutivos; e serviços de revestimento de contrato de precisão para uma ampla gama de aplicações industriais, médicas, eletrônicas e outras, tudo respaldado por uma rede mundial de serviços e suporte. . Para mais informação sobre o amplo portfólio de produtos, soluções e serviços da empresa, entre em contato com o representante da Carestream ou ligue para 1-888-777-2072 ou acesse www.carestream.com.

CARESTREAM é uma marca registrada da Carestream Health.

Melody Warner, gerente global de conteúdo e comunicação, 5857898735