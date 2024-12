Comércio eletrônico deve faturar R$ 23,33 bilhões no Natal de 2024

O Natal é uma das datas mais importantes para o comércio, especialmente para o e-commerce. Neste ano, as vendas desse segmento devem alcançar R$ 23,33 bilhões, o que representa um aumento de 9,91% em relação aos R$ 21,23 bilhões registrados em 2023. A estimativa é da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), que considera o período que se estende desde o início da Black Friday até o dia 24 de dezembro.

Neste ano, o ticket médio para as compras deve subir para R$ 639, com expectativa de 36,48 milhões de pedidos durante o período. Em 2023, o ticket médio foi de R$ 611, e o número de pedidos totalizou 34,74 milhões. Além das categorias principais, como celulares, eletrodomésticos, eletrônicos, brinquedos e moda, o segmento de cosméticos está entre os que mais cresceram em número de buscas nos últimos meses.

Nesse cenário, a Giuliana Flores, empresa que atua no ramo de flores e presentes, projeta expansão de 15% nas vendas durante o Natal, em comparação com o mesmo período de 2023. O aumento nos pedidos é reflexo do otimismo do varejo digital com a data.

Com mais de 10.000 produtos no portfólio, a empresa espera um aumento das vendas de itens específicos neste Natal, como cestas de café da manhã, cestas natalinas, buquês de flores e cestas com vinhos e chocolates.

"O Natal é um momento em que as pessoas procuram presentes para surpreender e emocionar quem elas amam, e sempre registramos um aumento nas vendas nessa época. Na Giuliana Flores, nos dedicamos a criar experiências marcantes e cheias de significado com nossos produtos. É uma alegria fazer parte dos momentos especiais na vida de nossos clientes”, diz Clóvis de Souza, CEO e fundador da empresa.

Já a Eu Entrego, instituição do ramo logístico, projeta um aumento de 25% no volume de entregas durante o período, com destaque para os setores de vestuário, joias e cosméticos, protagonistas em vendas nesta temporada. A empresa desenvolveu uma plataforma que combina Inteligência Artificial (IA) com geolocalização, oferecendo roteirização dinâmica e em tempo real.



Essa ferramenta utiliza dados atualizados constantemente para planejar trajetos de forma otimizada, considerando variáveis como trânsito, condições climáticas e flutuações na demanda. Por ser uma solução própria, a tecnologia permite adaptações rápidas, essenciais para períodos críticos como o Natal.

“O Natal é uma época única, em que as pessoas compram tanto para si quanto para presentear familiares e amigos. Com a rotina acelerada, muitos optam por compras online, impulsionando a demanda por entregas rápidas. Estamos confiantes de que nossa dedicação e foco em inovação nos levarão a um ótimo desempenho este ano,” afirma Vinicius Pessin, CEO e cofundador da Eu Entrego.

Ao combinar tecnologia, estratégias de fidelização e conhecimento de sazonalidade, a Eu Entrego busca antecipar os desafios do Natal e transformar oportunidades em resultados.

Website: https://dados.abcomm.org/