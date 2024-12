A Thales, líder mundial em tecnologias avançadas, fornece aos fabricantes de automóveis soluções seguras e sem complicações para ampliar as experiências de acesso aos veículos de seus clientes. A oferta aproveita a solução dechave digital para carrose a chave inteligente NFC CARd Key, uma nova solução de ponta e personalizável. Projetado para complementar a chave digital, esse inovador cartão baseado em NFC oferece uma alternativa confiável em caso de interrupções nos smartphones dos usuários e permite que os motoristas destranquem e deem partida em seus carros com um simples “toque”.

O setor automotivo está mudando rapidamente, passando das soluções tradicionais para as digitais, e se espera que o mercado de chaves digitais para carros cresça a uma taxa anual impressionante de mais de 21% de 2023 a 20312. A Thales está atendendo a essa demanda cada vez maior, aproveitando a funcionalidade da chave digital do CCC, demonstrando forte experiência em cibersegurança na solução de chave digital para carros e criando e armazenando as credenciais de modo seguro em um veículo, em um dispositivo móvel e/ou em um cartão sem contato.

Depois de registrar digitalmente as credenciais dos motoristas na compra de um carro, o sistema de chave digital da Thales permite que os motoristas entrem e liguem o veículo com segurança usando seu smartphone, enquanto o dispositivo móvel ainda está no bolso ou na bolsa. Essas soluções flexíveis permitem uma ampla gama de casos de uso automotivo, facilitando significativamente o acesso e o compartilhamento de carros. Os proprietários de carros particulares podem compartilhar digitalmente seu acesso com membros da família ou amigos, enquanto as empresas de aluguel de carros podem fazer o mesmo com os clientes, eliminando fisicamente a necessidade de pegar as chaves do carro em um ponto de atendimento. Enquanto isso, a introdução da NFC CARd Key da Thales é perfeitamente compatível com cenários em que um smartphone não está disponível.

Funcionando como um cartão de pagamento sem contato, a NFC CARd Key estabelece uma comunicação segura e criptografada com o veículo, permitindo o acesso instantâneo e a partida do motor, como ocorre com o aplicativo móvel. Com mais de 10 anos de durabilidade em campo e uma forte resistência a altas temperaturas, ela garante uma proteção sólida e, ao mesmo tempo, permite uma experiência suave e simples de “tocar e entrar”. Além de seus recursos técnicos, a NFC CARd Key apresenta uma valiosa oportunidade de branding para os fabricantes de automóveis, pois seu design pode ser personalizado, criando um cartão único e singular graçasàvariedade de opções de impressão da Thales (efeito 3D, verniz tátil etc.).

“A Thales possui mais de 15 anos de experiência no fornecimento de soluções de conectividade e cibersegurança para o setor automotivo, com uma profunda compreensão dos requisitos dos clientes, desde as condições de uso diário até a conformidade com padrões rigorosos. Isso se estendeàexperiência em segurança de dados em veículos e dispositivos móveis, proporcionando tranquilidade por meio de uma abordagem robusta e resilienteàcibersegurança”, afirmou Christine Caviglioli, vice-presidente do Setor Automotivo da Thales.“Com o lançamento da NFC CARd Key, a Thales complementa sua oferta de acesso a veículos com uma inovação singular. Nossa ambição é capacitar fabricantes de automóveis e motoristas com uma abordagem flexível para a mobilidade segura.”

