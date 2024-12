A CSC, líder global em soluções de administração e conformidade empresarial, tem o prazer de anunciar a expansão de sua nova divisão de Fundos e Mercados de Capitais (FCM), com as nomeações estratégicas de John Hebert e Venkat Srinivasan.

A iniciativa segue o anúncio da CSC, feito no início deste ano, de que a aquisição do Intertrust Group, realizada em novembro de 2022, foi totalmente integrada e migrada para a marca CSC. A CSC oferece um serviço ao cliente incomparável, expertise de ponta e soluções globais consistentes, com o apoio de mais de 8.000 funcionários dedicados e presença em mais de 140 jurisdições.

Ao combinar os negócios existentes da CSC em Fundos e Mercados de Capitais, que abrangem cinco continentes e contam com uma equipe de milhares de especialistas, a integração e a nova liderança facilitarão planos de crescimento acelerados e permitirão uma oferta de serviços abrangente e personalizada para gestores de fundos, proprietários de ativos, credores e seus consultores.

Como parte dos ambiciosos novos planos para FCM, John Hebert expandirá sua função de liderança para incorporar Fundos, passando de vice-presidente executivo e presidente de Mercados de Capitais Globais (GCM) para se tornar vice-presidente executivo e presidente da divisão de FCM. Nessa função, ele será responsável por fornecer a direção e liderança geral para a oferta global da CSC, analisando como o portfólio abrangente de produtos e inovações da CSC pode ser adaptado para apoiar clientes em diversas classes de ativos, estruturas e geografias. Em seu cargo anterior, Hebert foi presidente da área de Mercados Financeiros Globais da CSC, supervisionando um período de expansão global e crescimento expressivo, que resultou em um aumento de 250% na receita de mercados de capitais e fundos em cinco anos. Ele iniciou sua carreira na CSC coliderando as atividades de desenvolvimento corporativo da empresa, onde fechou com sucesso diversas aquisições. Antes de ingressar na CSC, Hebert ocupou cargos seniores em gestão de ativos e banco de investimento.

Venkat Srinivasan foi nomeado chefe global de fundos e capacidades empresariais, onde liderará os serviços, as operações e o desenvolvimento tecnológico do negócio de fundos da CSC, oferecendo soluções centralizadas e aprimoradas que atendem às necessidades em evolução do setor de fundos. Srinivasan foi corresponsável pela área de fundos do Intertrust Group, com foco em private equity. Ele possui mais de 25 anos de experiência no setor de serviços financeiros, quase duas décadas das quais foram dedicadas ao setor de fundos.

Rod Ward, presidente e CEO da CSC, comentou: "estamos muito felizes em dar as boas-vindas a John e Venkat em seus novos cargos,àmedida que continuamos a expandir nosso crescimento em mercados chave. Ambos já demonstraram uma liderança excepcional na CSC e, juntos, serão cruciais para definir a direção estratégica da nossa área de FCM. Enquanto aprimoramos e ampliamos os serviços de FCM para apoiar as necessidades cada vez mais desafiadoras dos nossos clientes, fazemos isso com uma visão voltada para o futuro. Este ano, a CSC comemorou 125 anos de negócios sob a mesma propriedade, e nosso sucesso é sustentado por uma cultura focada nas pessoas. Tanto John quanto Venkat fomentam essa cultura, ao mesmo tempo em que promovem uma mentalidade de crescimento e espírito empreendedor. Estou ansioso pelas oportunidades que virão e confiante de que suas contribuições agregarão muito valor aos nossos clientes".

