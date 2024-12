A Mitsubishi Power Americas, por meio de sua subsidiária MHI Hydrogen Infrastructure (MHI H2I), anuncia a recente assinatura de um acordo de subvenção entre a Pacific Northwest Hydrogen Association (PNWH2) e o projeto Boardman Hydrogen Hub da MHI H2I. O PNWH2 Hub, um dos sete hubs regionais de hidrogênio do país que visa descarbonizar o setor de energia dos EUA, continua a progredir na Fase 1 do Programa H2Hubs do Departamento de Energia dos EUA (DOE). Esse marco avança os objetivos e o movimento do PNWH2 em direçãoàimplantação de infraestrutura e tecnologias de hidrogênio limpo na região.

O acordo marca a formalização de quase dois anos de colaboração, viabilizando ainda mais os esforços de desenvolvimento de projetos da MHI H2I e permitindo o acesso ao financiamento federal do Office of Clean Energy Demonstrations (OCED) do DOE. A MHI H2I pretende utilizar a tecnologia e as soluções de hidrogênio líderes do setor da Mitsubishi Power Americas para avançar ainda mais o desenvolvimento do hub e aderir às metas de energia limpa estabelecidas pelo DOE. O investimento do DOE em centros regionais de hidrogênio é um dos maiores investimentos na história da agência e formará a base de uma rede nacional de hidrogênio limpo.

O PNWH2 Hub, composto por oito grupos de projetos, também conhecidos como nós, em Washington, Oregon e Montana, aproveitará a tecnologia inovadora e a energia renovável da região para expandir o uso de hidrogênio limpo em vários setores. Esses projetos têm como objetivo oferecer soluções promissoras para reduzir as emissões de carbono de setores da economia difíceis de descarbonizar, como transporte de cargas pesadas, operações portuárias, produção de fertilizantes e cimento e geração de energia.

O Nó 6, liderado pela MHI H2I, em parceria com a Portland General Electric e a Williams, tem como objetivo desenvolver hidrogênio para geração de eletricidade limpa e despachável e fornecer hidrogênio ao Nó 3 para liquefação e fornecimento ao mercado de transporte de cargas pesadas. O Nó 6 apresenta produção de hidrogênio por eletrólise e geração de energia de pico usando turbinas com capacidade para 100% de hidrogênio. Outra infraestrutura importante inclui um gasoduto de hidrogênio que fornecerá armazenamento de energia de longa duração para a usina de energia e entrega de hidrogênio ao Nó 3, localizado a cerca de 32 km do local de produção.

“Este passo importante solidifica nossa posição no PNWH2 Hub e reforça nosso forte compromisso com o avanço da economia do hidrogênio nos EUA”, disse Scott Neumeister, diretor de Desenvolvimento Regional de Negócios da MHI Hydrogen Infrastructure. “O noroeste do Pacífico está pronto para servir como um referencial nacional para a produção de hidrogênio verde com baixa intensidade de carbono e viabilidade econômica. O desenvolvimento de infraestrutura de hidrogênio em larga escala nos EUA é crucial, assim como a criação de estruturas comerciais robustas para serviços e suporte de longo prazo. Embora os desafiosàfrente sejam significativos, eles também oferecem oportunidades para inovar e colaborar em todo o setor. Estamos ansiosos para continuar nossos esforços e trabalhar juntos rumo a um futuro energético sem carbono”.

“Nosso grupo dedicado de parceiros forma a espinha dorsal do trabalho do PNWH2 para acelerar o investimento e a implementação de tecnologias de hidrogênio limpo”, disse Chris Green, Presidente da Pacific Northwest Hydrogen Association. “A formalização dos nossos acordos de subvenção para projetos representa um passo significativo na construção das bases para o desenvolvimento do Hub, colocando-nos no caminho para alcançar nosso objetivo de estabelecer o noroeste do Pacífico como líder na criação de novos empregos na área de manufatura de energia em nossa região”.

Segundo a OCED, o Programa Regional de Hubs de Hidrogênio Limpo estabelecerá H2Hubs em todo o país e dará início a uma nova economia de energia limpa nos Estados Unidos. Financiado pela Lei de Infraestrutura Bipartidária, os H2Hubs acelerarão a implantação em escala comercial de hidrogênio limpo, ajudando a gerar energia limpa e despachável, criar uma nova forma de armazenamento de energia e descarbonizar a indústria pesada e o transporte. Juntos, os H2Hubs iniciarão uma rede nacional de produtores, consumidores e infraestrutura de conexão de hidrogênio limpo, ao mesmo tempo que apoiarão a produção, armazenamento, entrega e uso final de hidrogênio limpo. Os H2Hubs também ajudarão a viabilizar o desenvolvimento de caminhos diversificados e domésticos de energia limpa em vários setores da economia e servirão como um motor central para ajudar as comunidades a se beneficiarem de investimentos em energia limpa, empregos bem remunerados e segurança energética melhorada.

Comunicadosàimprensa adicionais:

Mitsubishi Power nomeada sub-destinatária em dois centros de hidrogênio limpo anunciados pelo Departamento de Energia dos EUA

Sobre a Mitsubishi Power Americas, Inc.

A Mitsubishi Power Americas, Inc. (Mitsubishi Power), com sede em Lake Mary, Flórida, emprega mais de 2.000 especialistas e profissionais em geração de energia, armazenamento de energia e soluções digitais. Nossos funcionários dedicam-se a capacitar os clientes para combater de forma acessível e confiável as mudanças climáticas, ao mesmo tempo em que promovem a prosperidade humana em toda a América do Norte, Central e do Sul. As soluções de geração de energia da Mitsubishi Power incluem turbinas a gás, vapor e aeroderivadas; trens de força e ilhas de energia; sistemas geotérmicos; desenvolvimento de projetos solares fotovoltaicos; controles ambientais; e serviços. As soluções de armazenamento de energia incluem hidrogênio verde, sistemas de armazenamento de energia em baterias e serviços. A Mitsubishi Power também oferece soluções inteligentes que utilizam inteligência artificial para permitir a operação autônoma de usinas de energia. A Mitsubishi Power, Ltd. é uma subsidiária integral da Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). Com sede em Tóquio, Japão, a MHI é uma das principais fabricantes de maquinário pesado do mundo, com negócios de engenharia e manufatura que abrangem energia, infraestrutura, transporte, aeroespacial e defesa. Para mais informações, visite o site da Mitsubishi Power Americas e siga-nos no LinkedIn.

Sobre a MHI Hydrogen Infrastructure LLC

A MHI Hydrogen Infrastructure (MHI H2I) desenvolve e implementa tecnologias de produção de hidrogênio limpo, derivados de hidrogênio, armazenamento e infraestrutura de distribuição para garantir a disponibilidade em larga escala de energia renovável e opções de combustíveis descarbonizados nos setores de energia, transporte, indústria e outros de difícil descarbonização. A MHI H2I, uma subsidiária integral da Mitsubishi Power Americas, marca de soluções energéticas da Mitsubishi Heavy Industries, promove o crescimento contínuo e a agilidade necessários para construir um ecossistema robusto de hidrogênio, apoiando a descarbonização em diversos setores. Para mais informações, visite o site da Mitsubishi Power Americas e siga-nos no LinkedIn.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241218503020/pt/

Contato de Comunicações

Christa Reichhardt

+1 407-484-5599

Christa.Reichhardt@amermhi.com