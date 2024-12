Thrive XP entra no mercado de investimentos com sede em Ribeirão Preto

A Thrive XP chega ao mercado financeiro com uma proposta para assessoria de investimentos. Com sede em Ribeirão Preto, no interior paulista, a empresa é conhecida pelo atendimento personalizado e experiência dos profissionais, com foco na proximidade e necessidades com soluções ajustadas ao perfil individual. O objetivo é oferecer uma experiência humanizada na gestão dos seus investimentos e conhecimento sobre o mercado financeiro.

A Thrive XP oferece um portfólio diversificado de produtos e serviços financeiros, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. Utilizando-se da plataforma de serviços XP Investimentos, em 2023, a XP Investimentos alcançou a marca de R$ 1,1 trilhão em ativos sob custódia, com um crescimento anual de 19%, sendo em 2024 a quinta marca mais valiosa do país.

A Thrive XP não se limita a ser apenas uma assessoria financeira, mas se compromete a promover conexões que valorizem o futuro de seus clientes e a economia local. Esse é um dos pilares da empresa, que busca criar um ambiente propício para o desenvolvimento humano e empresarial.

Liderança e prosperidade: a visão dos sócios-fundadores

Os sócios-fundadores da Thrive XP possuem ampla experiência no mercado financeiro e apostam em um atendimento mais próximo e humanizado.

José Artuzo Junior, há mais de 20 anos no mercado financeiro, passando por instituições consolidadas. No entanto, foi no universo dos investimentos que ele encontrou sua verdadeira paixão. "Entendi que o propósito é maior, e envolve realizações pessoais. O banco não oferece a personalização que uma assessoria de investimentos pode entregar", afirma Artuzo.

Frank Freitas com 30 anos de atuação no mercado financeiro, destaca o objetivo da Thrive de oferecer um serviço humanizado, com foco na prosperidade tanto financeira quanto pessoal dos clientes. "Queremos cuidar das pessoas e dos seus negócios para que ambos prosperem", explica Frank.

Marcelo Merigo, com 38 anos de experiência no mercado financeiro, completa. "Nossa missão é mais do que alcançar resultados financeiros. Vamos trabalhar o desenvolvimento saudável e positivo, baseado em valores humanos e propósitos", afirma Merigo.

André Patrocínio, o quarto membro da sociedade, assume o cargo de diretor de marketing e traz sua experiência como multiempresário no setor digital. Ele destaca a importância da jornada de todos os fundadores e seu compromisso com a devolução ao mercado e à sociedade. "Nós começamos do zero e hoje estamos aqui para devolver ao mercado tudo o que aprendemos. Nossa personalidade pode ser única, mas nosso propósito é o mesmo: promover o crescimento de nossos clientes e da comunidade", comenta Patrocínio.

O X da questão

A escolha de Ribeirão Preto como sede da Thrive XP foi estratégica. Com sua forte economia e rica experiência local, a cidade se destaca como um polo de oportunidades. A campanha de lançamento, intitulada "O X da questão", tem como objetivo destacar o diferencial da empresa: um atendimento humanizado, focado na formação e conhecimento mais aprofundado nos temas de investimento e suas necessidades individuais.

"O X da Questão" reflete a missão da Thrive de entender profundamente os objetivos de cada cliente, tratando de maneira personalizada e com empatia, que vem de encontro com o valor da prosperidade para cada cliente.

Website: https://www.instagram.com/thrivexp