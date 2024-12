Mudança feminina: como as brasileiras estão conquistando a cidadania americana

Um fato em comum que aproxima Nova York, Boston, Miami, Lisboa e Londres é que nesses locais que estão concentrados, aproximadamente, 37% dos 4,9 milhões de brasileiros que vivem no exterior. Embora não haja tantos dados oficiais sobre a participação feminina nesse contingente, estima-se que o número passe 2,5 milhões de mulheres.



A advogada Brenda Cunha, especialista em Direito Internacional Privado e Direito de Família, lembra da falta de equidade salarial praticada no Brasil pode ser um dos motivadores para a mudança de país. “Embora muitas mulheres possuam qualificações superiores, elas acabam não tendo o reconhecimento ou a remuneração correspondente aqui no país e por isso se lançam na jornada de solicitantes de visto para residentes em outros países”, explica.

Outro ponto levantado é a possibilidade de empreender e otimizar investimentos fora do Brasil. Geórgia Cunha, especialista em Direito Migratório também reforça o posicionamento da irmã, com quem trabalha nos escritórios da família. “Mulheres empreendedoras reconhecem que a internacionalização de seus serviços e dos investimentos feitos por elas são fatores determinantes para os negócios que mantêm”, reforça.

Opções de investimento vão de clube de golfe à estação espacial

Para aquelas que desejam garantir dupla cidadania como investidoras em terras norte-americanas ou em Portugal, as melhores opções, de acordo com Brenda e Geórgia Cunha, são os vistos EB5 (EUA) e Golden Visa (Portugal). Apesar do alto investimento requerido em projetos que gerem empregos nos respectivos territórios, com a cidadania assegurada a partir dos vistos de investidores, os cidadãos naturalizados passam a gozar dos mesmos direitos que os nativos, como acesso à universidades conceituadas e programas de saúde, por exemplo.

Entre os projetos, está o fundo de investimento que financia a segunda etapa de um resort exclusivo para a prática de golfe no estado de Montana, nos Estados Unidos. Há ainda a opção de investimento do tipo equity em uma nova estação espacial da Nasa, a Starlab Space Station. Em Portugal, há a possibilidade de investimentos em parques de energia renovável e offshore, com a garantia de retorno, fornecida pelos fundos de investimentos, após o período de carência.

