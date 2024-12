Medic360 aprimora a gestão hospitalar combinando recursos humanos e de TI

A Medic360 finaliza 2024 com crescimento na área de gestão de serviços para unidades de saúde. Com atuação em diversos estados – entre eles Rio de Janeiro, São Paulo e Tocantins - a empresa presta serviços para o Hospital Notrecare Rio e o Hospital do Coração de Duque de Caxias, ambos no Rio de Janeiro, o Hospital Municipal da Brasilândia Adib Jatene e o Hospital do Servidor Público do Estadual de São Paulo, na capital paulista.

Enfermeira de formação, a diretora da Medic360, Maria Luiza de Barba, conta que a estratégia para crescer é oferecer ao mercado tecnologia administrativa customizada a partir do olhar assistencial. “A digitalização e os processos tecnológicos são importantes em qualquer área de gestão, mas na saúde eles precisam ser adaptados para mostrar mais do que números”, explica Maria Luiza.



Ainda segundo a diretora da Medic360, para inovar nessa área é preciso monitorar o cuidado em tempo real levando em conta a satisfação do paciente, o bem estar de quem cuida e o tempo gasto em cada atividade. "Com esses parâmetros bem documentados é possível se planejar para antecipar demandas e, assim, atender mais e melhor com o mesmo recurso disponível", ensina.

A tecnologia é usada para avaliar os processos da administração hospitalar mostrando, em tempo real, o fluxo do trabalho. Os dados viram relatórios e seguem para análise dos profissionais encarregados dos setores. "Os dados são apresentados para as lideranças que têm a missão de requalificar o processo trazendo as propostas e soluções com base na experiência do dia a dia de cada equipe", conta Maria Luiza de Barba.



Ela complementa que essa combinação de avaliação e discussão mediada pela tecnologia permite ajustes que impactam positivamente na qualidade do atendimento. Os resultados aparecem nos balanços financeiros, por meio de otimização do uso de recursos; na retenção de talentos, já que os profissionais se sentem valorizados por terem tempo para se dedicar à sua vocação; e nos relatórios das ouvidorias, que passam a receber feedbacks positivos dos pacientes e familiares.

Documentar melhor os relatos de pacientes e prestadores de serviço é um dos objetivos de Maria Luiza de Barba para o ano que vem. "Escutar o paciente, o médico, a enfermagem nos possibilita humanizar os dados e é daí que vêm a inovação e as melhores soluções para atender mais e melhor, que é o objetivo de todo gestor de saúde", define a diretora da Medic360.









Website: https://medic360.com.br/