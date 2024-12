Estrondo e parceiros avançam na melhoria da BA-458

O Agronegócio Estrondo, em colaboração com produtores da região e o Governo do Estado da Bahia, segue investindo no desenvolvimento da rodovia BA-458, essencial para o escoamento de metade da produção agrícola de Formosa do Rio Preto. Este ano, aproveitando as primeiras chuvas, teve início o trabalho de levantamento de 4,5 km do trecho restante da rodovia sem pavimentação asfáltica.

O projeto adota uma abordagem inusitada, utilizando tratores equipados com terraceadores, tradicionalmente usados na construção de curvas de nível, para a terraplanagem da estrada.



“Um dos destaques da iniciativa é a parceria que trouxe um trator John Deere 9R, com 640 cavalos de potência, que traciona um terraceador de 56 discos. Esse equipamento proporciona uma terraplanagem eficiente, garantindo uma base de estrada com 20 metros de largura”, explica Daniel Ferraz, gerente administrativo e financeiro do Agronegócio Estrondo.

A pavimentação da BA-458 já alcançou a unidade da Cargill, beneficiando a logística regional, e o novo trecho de 4,5 km reforça o compromisso do Agronegócio Estrondo com o fortalecimento da infraestrutura local. A conclusão do levantamento de toda a extensão da rodovia permitirá a continuidade das obras de asfaltamento, realizadas em parceria com o governo estadual, com recursos do Fundo PRODEAGRO, assim como com recursos do setor agropecuário e de produtores locais.



A BA-458 é fundamental para conectar as microrregiões produtoras da Garganta e Vila Panambi, consolidando o papel estratégico da região no cenário agrícola nacional.

