A InEight, líder em software de controle de projetos de construção, e a Project Control Academy (PCA), uma renomada instituição de treinamento em controle de projetos, firmaram uma parceria estratégica com o objetivo de promover e padronizar as práticas recomendadas na área de controle de projetos. Essa colaboração oferecerá liderança de pensamento, padrões tecnológicos e recursos práticos – incluindo cursos de treinamento práticos – para capacitar profissionais nas tecnologias mais recentes e nas práticas recomendadas de controle de projetos.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20241217380538/pt/

(Graphic: Business Wire)

À medida que as rápidas mudanças tecnológicas transformam o setor de construção e suas práticas de controle de projetos, é essencial manter-se atualizado com as ferramentas, softwares e técnicas mais recentes. A inconsistência gera ineficiências, reforçando a necessidade urgente de desenvolver práticas padronizadas e integradas. A falta contínua de profissionais qualificados em controle de projetos, com expertise em ferramentas e metodologias avançadas, evidencia a importância de treinamentos abrangentes e desenvolvimento profissional para reduzir esse déficit de habilidades.

"Nutrir talentos é essencial para o crescimento do setor", disse Kamran Akbarzadeh, PhD, PMP, DTM, CEO da Project Control Academy. "Por meio da colaboração com parceiros do setor no planejamento de iniciativas de treinamento e desenvolvimento, proporcionamos aos profissionais de projetos a oportunidade de adquirir novas competências, preencher lacunas de conhecimento e avançar em sua jornada digital com confiança, clareza e alinhamento às melhores práticas".

A InEight está entusiasmada em firmar uma parceria com a PCA para aprimorar as práticas do setor por meio do compartilhamento de expertise tecnológica.

"Concluir projetos complexos de construção com êxito está se tornando cada vez mais difícil, e não mais fácil", afirmou Brad Barth, CPO da InEight. "Valorizamos o trabalho essencial que a PCA realiza em nosso setor para treinar e capacitar profissionais de controle de projetos, e estamos animados para trabalhar juntos na busca por mais controle e previsibilidade em projetos de construção ao redor do mundo".

"Esta parceria marca um passo fundamental para moldar o futuro dos controles de projetos", disse Shohreh Ghorbani, fundador da Project Control Academy. "Ao unir a expertise tecnológica da InEightàexcelência educacional da PCA, nosso objetivo é capacitar os profissionais de projetos com ferramentas e conhecimentos para superar os desafios atuais, adaptar-se às tecnologias emergentes e impulsionar inovações que redefinirão o setor para as próximas gerações".

Juntas, a InEight e a PCA estão moldando o futuro ao aproveitar tecnologias de ponta e capacitar profissionais com as ferramentas e conhecimentos necessários para impulsionar a eficiência, a inovação e o sucesso em um setor cada vez mais digital.

Fique por dentro dos próximos eventos e oportunidades de treinamento juntando-seàProject Professionals Network (PPN), uma comunidade global criada pela PCA para conectar e capacitar profissionais de projetos em todo o mundo.

Sobre a InEight

A InEight é líder em software de controle de projetos de construção, capacitando mais de 850 empresas em projetos desafiadores nos setores de construção e engenharia, infraestrutura de transporte, mineração, água, energia renovável e convencional, além de petróleo, gás e produtos químicos. Desenvolvido especialmente para construções de capital e projetos complexos, nosso software integrado e modular gerencia projetos que totalizam mais de US$ 1 trilhão globalmente, abrangendo a gestão de informações, custos, cronogramas, contratos e operações de construção, oferecendo insights com análises avançadas e IA. As soluções da InEight se adaptam e são escalonadas para atender às necessidades dinâmicas da construção moderna, promovendo a excelência operacional e gerando resultados de sucesso. Para mais informações, siga a InEight no LinkedIn ou acesse InEight.com.

Sobre a Project Control Academy

A Project Control Academy, com sede no Texas, Estados Unidos, tem orgulho de atender profissionais de projetos em mais de 175 países ao redor do mundo. A Project Control Academy foi fundada com um único objetivo: preencher a lacuna educacional na área de controle de projetos, oferecendo treinamento de excelência, recursos e orientação especializada em controle e liderança de projetos.

Atualmente, a PCA é a principal fornecedora de programas de treinamento on-line completos em controle de projetos, atendendo clientes globalmente. A PCA oferece serviços de treinamento de nível mundial para profissionais e líderes de projetos que desejam levar seus projetos (e empresas) a novos patamares de desempenho, produtividade e lucro. Para mais informações, siga a PCA no LinkedIn ou acesse projectcontrolacademy.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241217380538/pt/

Informações de contato com a mídia

Linda Helm, diretora de marketing da InEight | +1 815-354-3645 | pr@ineight.com

Kamran Akbarzadeh, CEO da Project Control Academy | support@projectcontrolacademy.com