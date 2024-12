A SES anunciou hoje que seu mais recente par de satélites O3b mPOWER foi lançado com sucesso ao espaço por um foguete SpaceX Falcon 9 do Kennedy Space Center na Flórida, Estados Unidos, às 5:26 pm hora local. Ambos os satélites se juntarão às seis primeiras unidades O3b mPOWER já em operação na órbita média da Terra (MEO), adicionando capacidade incrementalàconstelação inicial O3b mPOWER.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20241217394402/pt/

Sétimo e oitavo satélites O3b mPOWER da SES são lançados com sucesso, reforçando a constelação MEO (Photo: Business Wire)

O sétimo e oitavo satélites O3b mPOWER apresentam módulos de energia de carga útil redesenhados e reforçarão o sistema MEO de segunda geração da SES para continuar a fornecer serviços de alta taxa de transferência e baixa latência previsíveis em escala.

A SES vem implantando serviços O3b mPOWER em todo o mundo desde abril de 2024, fornecendo serviços de rede de alto desempenho para sites de clientes na Ásia-Pacífico, África, Oriente Médio e Américas em vários segmentos de mercado. A flexibilidade excepcional do sistema significa que ele pode fornecer serviços que variam de dezenas de Mbps a vários gigabits por segundo de capacidade para qualquer site. Os principais clientes do O3b mPOWER incluem Microsoft, Princess Cruises, Marlink, Jio Platforms, Orange, Claro Brasil, Vodafone Cook Islands, CNT Ecuador, Agência de Apoio e Aquisições da OTAN e os Governos de Luxemburgo e dos Estados Unidos.

“O3b mPOWER é nossa constelação de satélites mais poderosa, tecnicamente avançada e flexível no espaço. À medida que aumentamos o número de satélites em nossa constelação, também aumentamos exponencialmente a capacidade e a eficiência de nossa rede. Desde o início do serviço do O3b mPOWER no início deste ano, vimos como ele se tornou parte integrante da experiência de conectividade de nossos clientes. Também aprendemos muito e colocamos todos esses insights em práticaàmedida que progredimos em nossa jornada de inovação para ampliar nossos serviços e atender até mesmo aos requisitos mais sofisticados de nossos clientes”, disse Adel Al-Saleh, CEO da SES.

O sistema O3b mPOWER compreende uma constelação inicial de 13 satélites de alto rendimento e baixa latência, bem como uma extensa infraestrutura terrestre. Os cinco satélites O3b mPOWER restantes estão sendo fabricados atualmente e estão programados para lançamento nos próximos 18 meses.

