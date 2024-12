Grupo Guanabara ilumina as estradas com projeto natalino

A Guanabara, grupo de empresas de transporte rodoviário que opera mais de 2 mil linhas em todo o país, lançou a campanha "Expressos Natalinos Guanabara". Durante todo o mês de dezembro, ônibus decorados com luzes de LED no contorno de suas formas circularão pelas principais regiões de operação da frota do grupo no Brasil: Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, trazendo a magia do Natal para os viajantes de diferentes estados.

Com a chegada do fim do ano, a Guanabara anuncia um aumento significativo na oferta de viagens para atender à crescente demanda da alta temporada, que compreende os meses de dezembro e janeiro. A expectativa é de um crescimento de 20% no número de passageiros em comparação com o período de baixa estação. Em relação ao período das festas de final de ano, a empresa projeta um aumento de 12%, em relação ao mesmo período em 2023.

A campanha Expressos Natalinos teve a viagem inaugural da nova frota iluminada no dia 8 de dezembro para o transporte do time de futebol carioca, o Botafogo no deslocamento dos jogadores e equipes do estádio Nilton Santos (RJ, na partida que o sagrou campeão brasileiro. A empresa já havia transportado o time (levando a taça) do Aeroporto do Galeão (RJ) até a Praia de Botafogo (RJ), onde uma multidão de torcedores aguardavam o elenco pela conquista da Taça Libertadores da América.

Os ônibus iluminados estão fazendo rotas e horários específicos, com as informações atualizadas nas redes sociais oficiais do Grupo Guanabara (@viajeguanabaraoficial) ou no site. Dessa forma, é possível acompanhar a caravana nas ruas e rodovias brasileiras. “A ação é uma forma de criar um clima festivo e acolhedor, além de reforçar a importância da marca Guanabara”, informa Letícia Pineschi gestora de marketing do Grupo, destacando que o grupo também inaugurará uma decoração de Natal especial nos terminais de Goiânia, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, São Jose dos Campos, Juiz de Fora, Uberlândia e Barreiras na Bahia.

Em Brasília, por exemplo, o ônibus iluminado está em exposição na frente da rodoviária interestadual e, por lá, permanecerá até o dia 18/12, quando haverá uma apresentação musical da orquestra filarmônica do projeto social ArtJovem, apoiado pela empresa. A orquestra, composta integralmente por instrumentos de sopro e percussão, representa mais que um grupo musical, são 40 jovens de Ceilândia que transformam sua realidade através da música. Muitos integrantes foram classificados para o Festival de Dança de Joinville e participam de eventos governamentais e festivais musicais.

A Guanabara investiu mais de R$ 100 milhões em quase mais de 100 novos ônibus de dois andares (Double Decker) que já circulam nas linhas atendendo aos passageiros que utilizarão o setor rodoviário durante o Natal e Réveillon. O foco da empresa foi a renovação de frota priorizando as tecnologias sustentáveis. Hoje 20% dos veículos do grupo atende à norma Euro 6 que prevê uma redução significativa nas emissões de poluentes. Para 2025 a meta da empresa é chegar a 50%.

Os números do setor rodoviário estão em alta. De acordo com pesquisa inédita da Confederação Nacional do Transporte (CNT), em parceria com a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros (ABRATI), o transporte rodoviário interestadual atendeu 43 milhões de pessoas em 2023, representando um crescimento de 2,3% em relação a 2022. O Grupo Guanabara contribuiu para essa estatística, transportando mais de 13 milhões de passageiros anualmente. As estimativas de movimentação de passageiros entre o período do Natal e do Réveillon também são positivas. No Rio de Janeiro, a expectativa de mais de 700 mil passageiros entre 19 de dezembro e 2 de janeiro pela rodoviária carioca, que deverá fechar 2024 com um movimento de mais de 11 milhões de passageiros. Já nos principais terminais paulistas, como a Rodoviária do Tietê, o número de passageiros em dezembro deverá ser 12% maior que em relação a 2023 e a previsão é de que mais de 880 mil passageiros embarquem e desembarque pelo terminal rodoviário somente no Natal.

Website: http://www.viajeguanabara.com.br