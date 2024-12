Após a aquisição da Vinatic no verão passado, uma das principais recicladoras de plástico flexível do Vietnã, a Cedo, líder em soluções sustentáveis para marcas próprias de grande consumo, tem o orgulho de anunciar outro marco em sua trajetória estratégica com a aquisição do Plasta Group, um dos maiores recicladores, produtores e fornecedores de produtos plásticos sustentáveis de polietileno da Europa.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20241215382357/pt/

Thierry Navarre, CEO of Cedo, pictured with a globe made from some of the 200,000 tons of recycled soft plastics that Cedo is now capable of processing each year. (Photo: Business Wire)

O Plasta Group, com sede em Vilnius (Lituânia), opera modernas fábricas localizadas na Lituânia e Suécia, emprega mais de 500 profissionais qualificados e tem um impressionante legado de 60 anos no setor. Reciclando anualmente mais de 45 mil toneladas de resíduos plásticos pós-consumo e produzindo mais de 36 mil toneladas de sacos de lixo e produtos de filme, a Plasta é uma líder reconhecida em sustentabilidade e conta com uma série de certificações, como EcoVadis Silver, ISO 9001, 14001 & 45001, Blue Angel, RAL e RecyClass.

Essa aquisição posiciona a Cedo como a maior plataforma de circularidade integrada para filmes plásticos flexíveis que atende a Europa, aumentando sua liderança na Europa Central e Oriental (CEE) e na Escandinávia. A organização combinada tem uma capacidade anual de reciclar mais de 200 mil toneladas de resíduos plásticos, a partir dos quais são produzidas sacolas plásticas feitas com conteúdo reciclado, bem como outros produtosàbase de filmes. No futuro, a Cedo poderá oferecer uma gama ampliada de soluções inovadoras e sustentáveis para atenderàcrescente demanda por circularidade em plásticos flexíveis.

Thierry Navarre, CEO da Cedo, comentou:

“A experiência do Plasta Group e o compromisso compartilhado com a sustentabilidade se alinham perfeitamente com a nossa visão. Essa parceria fortalece nossa capacidade de liderar a economia circular em nosso setor, fornecendo soluções inovadoras para nossos clientes e impulsionando um futuro mais sustentável”.

A Cedo e o Plasta Group trabalharão juntos para garantir um processo fluido de integração, mantendo o foco na qualidade excepcional e no atendimento ao cliente.

Sobre a Cedo

A Cedo é líder na produção sustentável de produtos domésticos essenciais para o setor de marcas próprias de grande consumo. Com fábricas e locais de reciclagem na Europa e Ásia, a empresa emprega mais de 2 mil pessoas e atinge um faturamento de 500 milhões de euros. www.cedo.com

Sobre o Plasta Group

O Plasta Group é líder europeu em reciclagem de polietileno, produção e fornecimento de produtos plásticos sustentáveis. Com sede em Vilnius (Lituânia), o grupo tem 60 anos de experiência e modernas instalações de fabricação na Lituânia e Suécia. www.plastagroup.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241215382357/pt/

Para mais informações, entre em contato com:

Maciej S?ojewski

Gerente de Comunicação do Grupo

Cedo Group

maciej.slojewski@cedo.com

+48 603 643 665