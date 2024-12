ABRH-MG encerra o ano com balanço positivo e inicia 2025 com nova gestão

Com 57 anos de história, a Associação Brasileira de Recursos Humanos de Minas Gerais – seção Minas Gerais (ABRH-MG) encerra o ano com balanço favorável, destacando o impacto positivo de sua atuação nos últimos três anos. Durante esse período, a gestão se dedicou ao fortalecimento da comunidade de RH no estado e expandiu seus serviços, completando um ciclo marcado pela colaboração, protagonismo e compromisso com o desenvolvimento humano.

Entre os principais resultados, a ABRH-MG registrou um aumento significativo em sua presença digital: o LinkedIn da associação teve um crescimento de 62% no número de seguidores e o Instagram registrou aumento de 59%. Em termos financeiros, a entidade obteve um crescimento de 135% na receita, o que permitiu investimentos mais robustos em projetos e capacitações para os associados.

Para o presidente da entidade, Leandro Souza de Pinho, que deixará o cargo este ano, após o cumprimento do mandato 2022-2024, os resultados alcançados nesse período foram significativos. “Esse é um resultado coletivo, de toda equipe da ABRH/MG, somos voluntários, compartilhamos esse propósito de disseminar o conhecimento sobre o mundo do trabalho, contribuindo para o desenvolvimento tanto das pessoas quanto das organizações", afirma.

Ao longo dos três últimos anos, mais de 10 mil pessoas foram beneficiadas por meio de eventos, programas e grupos de estudos. “A ABRH-MG realizou inúmeras atividades 200 atividades, entre congressos, workshops, cafés de networking e palestras. Essas iniciativas impactaram positivamente profissionais e empresas, promovendo a troca de conhecimentos, construindo projetos e criando novas oportunidades de networking”.

Dois projetos inovadores foram lançados na atual gestão: Embaixadores ABRH-MG, que ampliou a atuação da associação para outras cidades do estado, e o Associado Premium, iniciativa voltada a profissionais e empresas que desejam um acesso a benefícios exclusivos. “Além disso, ampliamos também os projetos: Conexões Humanas, Fórum da ABRH/MG e Prêmio Ser Humano”, diz o presidente.

De acordo com Pinho, em meio à evolução do mercado de trabalho, a ABRH-MG trabalhou pautas atuais e que refletem as transformações e os desafios contemporâneos. “Focamos na crescente importância das práticas da diversidade, o impacto da digitalização e a necessidade de adaptação dos profissionais de RH às novas realidades. Nossa meta é preparar os profissionais para um futuro dinâmico e inclusivo, promovendo conhecimento e práticas que estimulem ambientes de trabalho mais equitativos, inovadores e preparados para lidar com as demandas”, ressaltou.

Nova gestão - A ABRH-MG inicia 2025 com novo presidente executivo, David Braga. Em relação à nova gestão para o triênio 2025-2028. Leandro Pinho diz que a transição está sendo positiva e que é reflexo de um bom planejamento e de uma comunicação leve, tranquila e eficaz entre as equipes envolvidas.

“Tenho plena confiança de que o novo presidente, David Braga, CEO da Prime Talent, trará uma visão estratégica e inovadora, alinhada às demandas do mercado de trabalho e à missão da associação de transformar a gestão de pessoas, ampliando o impacto no desenvolvimento humano e organizacional em Minas Gerais e no Brasil”, enfatiza o atual presidente da entidade.

Website: https://www.linkedin.com/company/abrh-mg/about/