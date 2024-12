Natal impulsiona mercado de produtos personalizados

O Natal é um período bastante aguardado para o comércio e uma ocasião lucrativa para o mercado de produtos personalizados. Com consumidores buscando itens únicos para criar presentes especiais, empreendedores encontram nesta época uma oportunidade importante para ampliar o faturamento a partir de peças exclusivas que agregam valor e encantam quem presenteia e quem ganha o presente neste período repleto de significado.

De guirlandas natalinas a itens para mesa posta personalizados e decorações para as festas de Ano Novo, as opções de produtos criativos e presentes personalizados são muitas. Para quem deseja aproveitar o aumento das vendas nesta temporada, é essencial preparar uma seleção de produtos atrativos, definir promoções e estratégias capazes de captar a atenção do público. É o caso da empreendedora Mônica Roma, que já definiu a sua estratégia de vendas para este ano.

"O Natal é o melhor período para produtos personalizados, pois as pessoas querem presentes que transmitam significado e sejam diferentes do comum. Equipamentos de corte e personalização, como as máquinas da Cricut, são ferramentas do meu dia a dia para a produção de itens personalizados. Essas máquinas permitem a criação de camisetas exclusivas, chaveiros em formatos variados e lembranças para pets, o que me possibilita atender um público diversificado", explica a empresária.

Atuante em todas as redes sociais, Mônica também reforça a importância da criatividade, do planejamento e de dar visibilidade ao seu trabalho. "As redes sociais são minha principal vitrine, onde compartilho novidades para quem busca itens com a proposta de surpreender aquele(a) que ama", complementa.

A empreendedora conta ainda que, para se destacar na venda de produtos personalizados, buscou aprimorar seus produtos com o auxílio da tecnologia de máquinas de corte e prensas térmicas, aliadas à uma produção ágil, mas sem comprometer a qualidade e a exclusividade dos produtos.

"A época do Natal é o momento perfeito para criar e explorar novas ideias, e as máquinas de corte e prensas térmicas ajudam empreendedores que desejam atender à crescente demanda por produtos personalizados com excelência. Esse diferencial é fundamental para o sucesso das empreendedoras, que podem criar itens que encantam os clientes em um período tão especial", encerra Vinicius Gonçalves, gerente da Cricut.

