A Biocodex, pioneira e líder em saúde da microbiota humana, bem como inovadora em produtos farmacêuticos, fechou parceria com a Kinaxis® Inc. (TSX: KXS), líder global em orquestração de cadeia de suprimentos de ponta a ponta, para modernizar e otimizar seus processos. Através dessa colaboração, a Biocodex almeja atingir maior precisão em termos de previsão, simplificar a gestão dos desafios regulatórios e aprimorar a resiliência no caso de interrupções.

A Biocodex é uma empresa farmacêutica familiar francesa que cresceu de pioneira em microbiotaàlíder internacional, com seu portfólio diverso focado em três áreas de expertise: cuidado com a microbiota, saúde da mulher e doenças em órfãos. A empresa farmacêutica atende pacientes em mais de 100 países com suas três instalações industriais na França e no Marrocos, e um centro de P&D também localizado na França.

"Estamos contentes de trabalhar com a Kinaxis e aproveitar sua expertise de longa data no setor de ciências biológicas e na indústria farmacêutica", afirmouCécile Jolivet, diretora de compras e cadeia de suprimentos da Biocodex. "Nossa principal prioridade será sempre a de fornecer inovação médica aos pacientes. Para continuar fazendo isso, estamos investindo em nossa cadeia de suprimentos para torná-la a mais resiliente possível".

À medida que a Biocodex continua expandindo em todo o mundo, as necessidades da sua cadeia de suprimentos se tornam mais complexa, aumentando a necessidade por orquestração completa de ponta a ponta. A plataforma Kinaxis Maestro™ oferece funcionalidade específica para o setor farmacêutico e recursos criados para superar os desafios exclusivos da indústria, como gestão de validade, aprovações regulatórias e planejamento com base nos atributos.

"Os pacientes que buscam tratamentos médicos mostram resiliência todos os dias, assim as cadeias de suprimentos que ajudam a fornecer esses tratamentos precisam ser igualmente resilientes", afirmouFabienne Cetre, vice-presidente executiva da Kinaxis na região EMEA. "Estamos entusiasmados por trabalhar com a Biocodex, garantindo que eles conseguirão prever e gerenciar qualquer interrupção na sua cadeia de suprimentos e que os pacientes terão o medicamento de que precisam quando precisam".

Com a adição da Biocodexàsua crescente base de clientes, a Kinaxis continua solidificando sua presença dentro da indústria de ciências biológicas, que fornece medicamentos de marca e genéricos com os quais inúmeros pacientes contam, e gerenciando as complexidades da cadeia de suprimentos em biotecnologia, terapia celular e genética, dispositivos médicos, medicamentos sem prescrição médica e muito mais.

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder mundial em orquestração moderna de cadeias de fornecimento, que potencializam cadeias de fornecimento mundiais complexas e apoiam as pessoas que as gerenciam, a serviço da humanidade. Nossa poderosa plataforma de orquestração de cadeias de fornecimento com infusão de IA, Maestro™, combina tecnologias e técnicas proprietárias que oferecem total transparência e agilidade em toda a cadeia de fornecimento; do planejamento estratégico plurianualàentrega de última milha. Temos a confiança de marcas internacionais renomadas para proporcionar a agilidade e a previsibilidade necessárias, a fim de navegar na volatilidade e na interrupção de hoje. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn.

